Skoda Octavia (2013-heden): betrouwbare familiewagen

Aankoopadvies Skoda Octavia, 2013 – heden (5E)

• De 1.2 en 1.4 TSI motoren zijn uitgerust met een distributieriem, in plaats van een ketting of kettingwielen. Deze moet elke vier jaar worden vervangen. Controleer of dit ook is gebeurd, want het niet tijdig vervangen kan grote schade opleveren. Het is aan te raden om meteen de waterpomp te vervangen. De meeste kosten bij de waterpomp zitten in de arbeid, die dan al verricht wordt.

• Bij de 1.2 TSI komt het weleens voor dat de bougiekabels moeten worden vervangen. Dit kun je horen aan de motor die op drie cilinders loopt en daardoor aanmerkelijk rauwer klinkt.

• Eveneens een punt om op te letten bij de 1.2 TSI is de temperatuursensor. Deze kan defect raken waardoor er eventuele hitteproblemen en de daarbij horende beschadigingen kunnen optreden.

• De 1.8 TSI kan bij het oplopen van de kilometerstand wat meer olie gaan verbruiken. Er is een oplossing voor: het modificeren van de zuigerschraapveren. Dit is vrij kostbaar, dus alleen het overwegen waard als je van plan bent er nog veel kilometers bij te maken.

• Voor alle benzinemotoren geldt dat de vacuümslang nogal storingsgevoelig is. Ze kunnen knikken, waardoor er te weinig lucht naar de motor wordt gebracht en de motor aanzienlijk minder vermogen levert. Dit is eenvoudig en voordelig op te lossen.

• De 1.6 TDI kan last hebben van koelingsproblemen. Dit komt doordat er schoepen van de waterpomp zijn afgebroken.

• De zeventraps DSG-transmissie kan problemen geven en moet dan vervangen of gereviseerd worden. De zestraps DSG’s (geleverd op Octavia’s met meer vermogen) zijn over het algemeen een stuk degelijker. De beste manier om te testen is een proefrit door de stad op lage snelheid te maken. De bak moet zonder bijgeluiden en soepel schakelen.

• De kanaaltjes voor de waterafvoer kunnen eenvoudig verstopt raken, waardoor water zich kan ophopen in de deuren. Dit is eenvoudig te verhelpen door de gootjes te reinigen.

• Het navigatiesysteem kan in sommige gevallen vastlopen. Controleer dus of dit deugdelijk functioneert.

• Het kan voorkomen dat de versnellingspook van de DSG-bak niet meer uit de parkeerstand wil komen. De oorzaak is bijna altijd te wijten aan een storing van de achterlichten en is eenvoudig op te lossen.

• Niet zozeer een mankement, maar de Skoda Octavia is een populaire auto onder gezinnen. Sommige achterbanken hebben een zeer zwaar leven gehad.

Aanbod en prijzen

De Skoda Octavia is – zowel handgeschakeld als met automatische transmissie - ruim vertegenwoordigd op occasion-gebied. De Octavia met dieselmotor is iets beter te vinden dan een Octavia met benzinemotor.

Met name de Octavia Stationwagon is erg populair. Van de Octavia stationwagon was ook een extra stoere ‘Scout’ variant met grote plastic bumpers en vierwielaandrijving.

De goedkoopste Octavia van deze generatie is er vanaf 9.000 euro. Zonder uitzondering zijn dat relatief eenvoudige Octavia’s met een 1.6 TDI motor en een kilometerstand van boven de 150.000 km. De duurste Octavia’s kosten zo’n 40 mille. Voor dat bedrag heb je een hele jonge Octavia in de sportieve vRS-uitvoering.

Profiel

De Octavia ‘5E’ is de derde generatie Octavia en kwam in 2013 op de markt. Er werd zeer weinig aangepast aan het recept van de Octavia. Een nuchtere, zakelijke uitstraling en veel value-for-money blijken zeer aan te spreken. Dat kwam mede door de enorme keuze uit modellen die beschikbaar waren. Er waren diverse moderne TSI- (1.2, 1.4, 18) en TDI-motoren (1.6 TDI, 2.0 TDI) leverbaar. Bovenaan het gamma staan de luxe Octavia Laurin & Klement en de sportieve vRS. Bij beide is er keuze uit een sterke benzine- of dieselmotor. In 2015 wordt de extra stoere en avontuurlijke Scout aan het gamma toegevoegd. Dat is tevens de enige Octavia met vierwielaandrijving.

Voor 2017 werd de Octavia onderworpen aan een cosmetische opfrisbeurt. Je kan deze Octavia’s direct herkennen aan de koplampen, die nu uit twee delen bestaan. Ook in technisch opzicht wordt de auto verbeterd. Zo is de voetgangersveiligheid verbeterd en zijn er nieuwe motoren leverbaar. De instapper is nu een 1.0 TSI driecilinder met 105 pk. Ook de 1.5 TSI met 150 pk is helemaal nieuw. De diesels worden iets schoner en zuiniger gemaakt. Opvallend is dat er bij bijna elke Octavia keuze is uit een handbak of een DSG-automaat. Na de facelift komt de vRS met TDI-motor te vervallen voor de Nederlandse markt. De Octavia vRS is nu enkel leverbaar met een 245 pk sterke 2.0 TSI-motor. Dankzij de door 250 km/u begrensde topsnelheid is het de snelste Octavia ooit.