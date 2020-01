Slechts 19 auto's in een maand verkocht, ‘eerste elektrische Mercedes is een flop’

Ook in Nederland is de € 80.810 kostende Mercedes-Benz EQC allerminst een verkooptopper. In ons land reden er in november dertien de showroom uit. De maanden ervoor waren nog veel slechter, met 19 verkochte exemplaren sinds de marktintroductie in augustus.

Onbegrijpelijke strategie

Volgens nieuwssite FOCUS Online wachten nog veel mensen op de levering van hun EQC, ondanks het feit dat Europa eerst aan de beurt is en Amerika pas een jaar later. Ook een onbegrijpelijke strategie aldus kenners, aangezien Tesla nu al toonaangevend is in de Verenigde Staten en dat land een belangrijke markt is voor Mercedes-Benz. In de test die in augustus op deze site verscheen werd al genoemd dat de auto bij zijn introductie al deels achterhaald was.



De kans bestaat dat Mercedes-Benz bewust de levering heeft vertraagd, want pas vanaf dit jaar tellen elektrische auto's mee in de totale hoeveelheid CO2 die per fabrikant uitgestoten mag worden.



Toch zit de elektrische auto ook bij de Duitse koper ook nog niet helemaal in het dna. Van de Mercedes GLC - de EQC-variant met benzinemotor - werden in de maand november ruim 4500 exemplaren verkocht. Dat komt ook doordat in Duitsland veel minder financiële impulsen worden gegeven om elektrisch te gaan rijden.