Smart is klaar met klein: deze SUV komt er aan

Toen de eerste Smart in 1998 werd geïntroduceerd, zorgde de tweezits stadsauto voor een kleine revolutie. Omdat je de City Coupé (zoals het eerste model heette) desgewenst haaks in een parkeervak kwijt kon, werd hij met name in grote steden een behoorlijk succes. Maar hoewel het Daimler-concern grootse plannen had met het merk, heeft het Duitse moederbedrijf nooit écht goed geld verdiend aan de Smart.

Volledig scherm De nieuwe modellen van Smart worden gebouwd in China, waar Mercedes-moederbedrijf Daimler samenwerkt met Geely © Smart

Daarom verkochten de Duitsers vijftig procent van de aandelen aan het Chinese Geely, dat ook bekend is van onder meer Volvo, Polestar en Lynk&Co. Sinds 2019 werken de twee bedrijven samen aan een toekomst voor Smart, en deze volledig elektrische SUV moet daarvan het eerste resultaat zijn. Op dit moment moeten we het nog doen met dit studiemodel, maar de uiteindelijke productieversie komt naar verluidt op 2023 op de markt.

Volledig scherm De achterdeuren openen nu nog achterwaarts. Waarschijnlijk krijgt de productieversie 'normale' portieren © Smart

Fiks groter

Smart kiest niet voor niets voor een compacte SUV, want dit soort hoge gezinsauto is op dit moment razend gewild. Bovendien kan hij voor meer geld worden verkocht dan de huidige Fortwo en Forfour, waardoor de kans groter is dat Geely en Daimler aan dit model wél iets overhouden. De Chinezen tekenen trouwens voor de elektrische techniek van het nieuwe model, terwijl het team van Mercedes-hoofdontwerper Gorden Wagener het design van de auto heeft bedacht.

De Smart Concept #1 is 4,29 meter lang, 1,91 meter breed en 1,70 meter hoog. Daarmee is hij iets groter dan een bestaande concurrent zoals de Renault Captur (4,23 meter), maar wel fors groter dan de momenteel grootste Smart, de 3,5 meter lange Forfour. De wielbasis van het studiemodel bedraagt 2,75 meter, wat langer is dan de huidige Fortwo EQ in zijn geheel. De verwachting is overigens dat Smart ook in de toekomst kleinere modellen blijft maken, al heeft het merk daar nog geen details over vrijgegeven. Dat geldt overigens ook voor de technische specificaties van de elektrische Concept #1.

Volledig scherm Het binnenste van het studiemodel biedt plaats aan vier personen © Smart

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.