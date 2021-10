Snelheidsduivel is nieuwe Lamborghini na twee uur alweer mogelijk voorgoed kwijt door nieuwe wet

Een inwoner van Noorwegen heeft niet lang kunnen genieten van zijn in Duitsland gekochte Lamborghini Huracán. Enkele uren na de aankoop werd hij al door de Deense politie van de weg gehaald toen hij 236 kilometer per uur reed.

De Lamborghini Huracán is de opvolger van de Gallardo en is sinds 2014 op de markt. De supersportwagen is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: bijvoorbeeld als cabriolet (Spyder) of met alleen achterwielaandrijving. De standaard tiencilindermotor is in de ‘zwakste’ uitvoering nog altijd 580 pk sterk.

Het is niet zeker om welke uitvoering het precies gaat, maar volgens de Deense krant Nordjyske Stiftstidende zou de man er 2 miljoen kronen (het equivalent van bijna 270.000 euro) voor hebben betaald. De trotse nieuwe eigenaar had echter zijn rechtervoet niet onder controle, want op de doorreis naar Noorwegen betrapte de Deense politie hem met een snelheid van 236 kilometer per uur in plaats van de toegestane 130 kilometer per uur.

Wat de snelheidsduivel blijkbaar niet wist: er is een nieuwe wet in Denemarken waardoor ambtenaren voertuigen in extreme gevallen onmiddellijk in beslag kunnen nemen. Maar dat is niet alles: de auto’s van extreme verkeersovertreders kunnen ook worden ingenomen en geveild. Het geld vloeit dan naar de Deense schatkist. De Deens krant meldt dat de man volgens de politie ‘wel een beetje pissig’ was na de inbeslagname.

