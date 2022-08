Snorfiets moet de weg op, want hier zijn meer ernstige ongelukken dan waar ook in Europa

VRAAG & ANTWOORD ‘Is drie zitplaat­sen op de achterbank uit de tijd?’

‘Wij hebben drie kinderen en het is mij opgevallen dat de laatste jaren de achterbanken van auto’s nogal veranderd zijn’, aldus lezer Arjan van Erven in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Was het eerst echt een bank, nu zijn het vaak twee stoelen met een hobbel in het midden. Hoe passen er nog drie kinderen (met en zonder stoeltjes) of drie volwassenen op zo’n achterbank? Voor korte reizen is het vaak prima te doen, maar langer dan een half uur zitten op de middelste plek is bij veel auto’s een uitdaging.’

