Soms stopt de geliefde Jeep van Gerard er midden op een kruispunt mee: ‘Tsja, dat heb je met oude auto’s’

Meisje bevrijd uit hete auto in felle zon, moeder kreeg deur niet van het slot

7 juni Een meisje dat opgesloten zat in een hete auto die in het slot was gevallen, is maandagmiddag bevrijd door de brandweer. De hulpverleners moesten een ruit intikken van de geparkeerde auto op het Raadhuisplein in Woudrichem.