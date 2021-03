Spierwitte Audi haalt bijna een nat pak na misser op de weg

Even na de klok van 15.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een melding ‘voertuig te water’ aan de Weverwijk in Meerkerk. ,,Ter plaatse bleek dat de auto van de weg was geraakt’’, vertelt politiewoordvoerder Joost Lanshage. Wat er precies voorafging aan de misser op de weg is onduidelijk.

,,De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen en is niet gewond geraakt’’, laat Lanshage weten. De witte Audi hield in ieder geval een ‘natte kont’ over aan aan het eenzijdige ongeval. Of de wagen nog meer schade heeft opgelopen, is niet bekend.