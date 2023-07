Spotgoedkoop, goede kwaliteit en betrouwbaar: het enorme succes van Dacia

Meer mensen rijden door na verkeerson­ge­val en dat wordt soms door de vingers gezien

In Nederland rijden dagelijks minstens tweehonderd weggebruikers weg na een ongeval. In totaal werd vorig jaar bijna 80.000 keer een proces-verbaal opgemaakt voor dit misdrijf. Een flinke toename ten opzichte van het jaar ervoor. In minimaal 1400 gevallen was sprake van letsel.