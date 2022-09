Steeds meer 70-plussers onder verkeersdoden op de fiets

Gevraagd naar de invloed van het gebruik van de elektrische fiets op de aantallen, zegt een woordvoerder dat er net als in 2020 geen eenduidige indicaties zijn dat de snelle fietsen gevaarlijker zijn voor ouderen dan gewone fietsen. ,,Dit komt omdat niet altijd wordt geregistreerd welke type fiets betrokken is bij een ongeluk. Ze zijn ook steeds moeilijker als dusdanig te herkennen, omdat niet altijd meer zo’n zichtbare batterij onder de bagagedrager zit. Dus het aantal elektrische fietsen wordt in de cijfers onderschat.”



Het CBS ziet verder dat er meer fatale ongelukken gebeuren waarbij een fietser niet tegen iets is aangereden. In twaalf jaar is dit type oorzaak toegenomen van 25 naar 34 procent. In plaats van te botsen tegen een auto, boom of ander obstakel, komen fietsers dan om door een val na bijvoorbeeld een voet tussen de spaken, verkeerd sturen, slecht wegdek, gladheid of onwel worden. Afgelopen jaar was 72 procent van de mensen die overleed zonder ergens tegenaan te fietsen, 70 jaar of ouder.