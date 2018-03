Steeds meer oldtimers op de weg: Volkswagen meest populair

Het aantal oldtimers is vorig jaar met vijf procent gestegen. Nederland telde op 1 januari dit jaar bijna 141.000 auto's met een bouwjaar van 40 jaar of ouder. In 2016 waren dit er nog ruim 133.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Begin dit jaar telde Nederland in totaal 8,3 miljoen personenauto's. Daarvan was 1,7 procent ouder dan veertig jaar. Friesland en Limburg tellen met beiden zo'n twee procent van het wagenpark relatief de meeste klassieke auto's. In Flevoland, waar veel (nieuwe) personenauto's geregistreerd staan bij leasebedrijven, is dit slechts een half procent. Volgens het statistiekbureau zijn oldtimers vooral populair in meer dunbevolkte gebieden.

Met 18.700 stuks was Volkswagen begin 2018 het meest voorkomende oldtimermerk in Nederland. Ruim 13 procent van alle oldtimers is een Volkswagen. Mercedes en Citroën volgen met respectievelijk 11.600 en 9.400 oldtimers.

De gemiddelde leeftijd van een oldtimer is 50 jaar. De oudste geregistreerde klassieker is van 1894, een Benz Velo. In totaal zijn er zo’n 265 auto’s van 100 jaar of ouder.

Wegenbelasting

Rijden in een oldtimer is fiscaal gezien voordelig: bezitters van een auto met een bouwjaar van 40 jaar of ouder hoeven namelijk geen wegenbelasting te betalen. Tot 2012 gold deze regeling voor alle auto's van 25 jaar en ouder. Sinds 1 januari 2014 jaar komen alleen auto's van 40 jaar of ouder nog in aanmerking voor deze vrijstelling.