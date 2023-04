Stortvloed aan betaalbare elektrische auto’s op komst

De Europese Unie dringt erop aan dat automobilisten zo snel mogelijk overstappen op elektrisch rijden. Maar de goedkoopste elektrische auto van dit moment is de Roemeense Dacia Spring, die 20.710 euro kost. Die is klein en krap en dus geen volwaardige gezinsauto. Ook heeft hij een heel klein rijbereik van slechts 230 kilometer. En tijdens botsproeven bleek hij zijn inzittenden onvoldoende te beschermen.

Volkswagen ID.2

Met dergelijke eigenschappen is het lastig om particuliere autokopers die nu in een benzineauto rijden te verleiden om over te stappen. Ze peinzen er niet over om veel gebruiksgemak en veiligheid in te leveren. Willen ze wél een vergelijkbare auto, dan zijn ze aangewezen op dure modellen. Vrijwel alle elektrische auto’s kosten nog steeds minimaal 30.000 euro. Ook bij de goedkoopste elektrische VW van dit moment, de ID.3, gaan de prijzen al gauw richting de 40.000. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Volkswagen hoge verwachtingen heeft van de onlangs gepresenteerde ID.2.

De ID.2 gaat volgens Volkswagen minder dan 25.000 euro kosten en biedt ondanks zijn compacte buitenmaten de interieurruimte van een VW Golf. De auto is 4,05 meter lang en daarmee slechts twee centimeter korter dan een VW Polo. Niettemin hebben opgroeiende kinderen genoeg zitplek op de achterbank. De kofferbak verrast eveneens, met zijn 490 liter inhoud. Klap je de bankleuning om, dan gaat er zelf 1330 liter aan bagage in. Onder de achterbank schuilt nog een 50 liter groot vak om bijvoorbeeld de laadkabel in op te bergen.

Volledig scherm Volkswagen ID.2. © VW

Er hoeft pas na 450 kilometer weer opgeladen te worden en bij een snellader moet het lukken om in 20 minuten het batterijpakket op te laden van 10 naar 80 procent. De ID.2 krijgt een 226 pk/166 kW sterke elektromotor. Daarmee sprint hij binnen 7,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid is 160 km/h. Het is de eerste auto van de ID-modelserie die voorwielaandrijving krijgt. Volkswagen wil tot en met 2026 tien nieuwe elektrische automodellen introduceren. Een daarvan wordt een elektrische auto die minder dan 20.000 euro gaat kosten.

Tesla ‘Compact‘

Tesla, een van de meest spraakmakende fabrikanten van elektrische auto’s, belooft eveneens met een betaalbaar model te komen onder de Tesla Model 3 en Model Y. Dat blijkt uit Tesla's nieuwe Master Plan. Daarin geeft Tesla aan dat het aan een auto werkt in de categorie ‘compact’. Dit model, waarvan de fabrikant nog geen naam vrijgeeft, zou een 53 kWh LFP-accu krijgen en zo'n 23.500 euro gaan kosten.

Deze concurrent van de Volkswagen ID.2 wordt gebouwd in Mexico, China en Duitsland. Tesla verwacht hiervan per jaar vier miljoen exemplaren te kunnen maken. In totaal ziet het bedrijf voor dit model een markt voor maar liefst 42 miljoen stuks. Voor de Model 3 en Model Y gaat Tesla uit van een totale productie van 24 miljoen exemplaren. Wanneer de auto op de markt komt, is niet bekendgemaakt.

Volledig scherm BYD Atto 1. © BYD

BYD Atto 1

BYD – dat ook in Nederland actief is – heeft in China een interessante nieuwe en uiterst compacte elektrische hatchback uitgebracht. Het model heet in China ‘Seagull’ en zou als Atto 1 een zeer interessante aanvulling op het Europese leveringsgamma kunnen zijn. De Seagull is met een lengte van 3,78 meter enkele centimeters langer dan de Dacia Spring en daarmee ideaal voor Europa.

De 1,72 meter brede en 1,54 meter hoge compacte vijfdeurs heeft een wielbasis van exact 2,5 meter en daarmee overtreft hij de Spring met een kleine acht centimeter. Dat klinkt veelbelovend voor de interieurruimte. Uitgebreide technische informatie ontbreekt, maar wel is duidelijk dat de Seagull een 75 pk sterke elektromotor heeft en een topsnelheid van 130 km/h kan bereiken. Het wagengewicht bedraagt minimaal 1160 kilo.

Compacte Kia's

Kia gaf tijdens zijn jaarlijkse Investor Day aan dat het in Europa kleine en middelgrote elektrische auto’s wil gaan bouwen en verkopen, omdat dat in ons werelddeel nu eenmaal belangrijke segmenten zijn. Zo komt er een kleinere elektrische SUV met de naam EV5 in het segment van de Kia Sportage. De definitieve productieversie komt in 2024 zeer waarschijnlijk ook naar Europa en dus ook naar Nederland.

Kia mikt erop dit jaar 258.000 elektrische auto’s te verkopen, maar dit moeten er in 2026 al 1.005.000 zijn en in 2030 maar liefst 1,6 miljoen. Om dat te bereiken, mikt het Koreaanse merk erop om de kosten van de voor EV’s benodigde accupakketten in 2026 met 25 procent terug te brengen ten opzichte van 2018. In 2030 moeten accupakketten zelfs 55 procent goedkoper zijn dan vergelijkbare exemplaren in 2018. De kosten van elektromotoren en boordladers moeten in 2030 met maar liefst 70 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 2018.

Renault 5

Renault brengt in 2024 een volledig elektrisch aangedreven moderne interpretatie van de Renault 5 op de markt. Dit retromodel moet volgens Autoweek vooral betaalbaar worden en de strijd aangaan met de Volkswagen ID2. Renault zegt dat de elektrische R5 niet alleen goedkoper wordt dan de Zoe, maar ook goedkoper dan concurrenten Peugeot e-208 en Opel Corsa-e, die rond de 30.000 euro kosten. De strijd tussen de ID.2 en de Renault 5 belooft ook een interessante te gaan worden.

Het accupakket van de Renault 5 - waarvan het merk nog geen uitgebreide specificaties vrijgeeft - is uit minder onderdelen opgebouwd dan dat van bijvoorbeeld de Zoe. Dat moet het accupakket goedkoper en zo’n 15 kilo lichter maken. De elektromotor van de R5 is afgeleid van de Mégane E-Tech Electric. Ook dat moet de kosten drukken. De R5 is niet de enige kleine elektrische Renault die van het platform gebruik gaat maken. Het merk spreekt van een complete modelfamilie op dezelfde basis.