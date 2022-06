Straatschoffie: zo ziet de ‘sportieve’ (elektrische) stadsauto van 2025 eruit

Met een beetje fantasie kun je de Cupra UrbanRebel, wat zich in zekere zin laat vertalen als ‘stadse schooier’, zien als een vervanger van de huidige Seat Ibiza. Qua formaat in ieder geval, want de productieversie van de compacte vijfdeurs hatchback wordt volgens zijn bedenkers ‘ongeveer vier meter lang’. Ter vergelijking: de huidige Ibiza meet 4.06 meter.

Volledig scherm De Cupra UrbanRebel wordt een vier meter lange elektrische stadsauto. © Cupra

Overigens komt de UrbanRebel naast een eventuele volgende generatie van de Ibiza op de markt – wiens komst op dit moment nog niet zeker is. Sinds 2018 wordt het merk Cupra namelijk langzaam maar zeker losgeweekt van het Spaanse Seat, waar het voorheen onderdeel van uitmaakte. Cupra is een samentrekking van cup en racing: niet voor niets droegen de sportiefste versies van Seat-modellen vroeger die toevoeging.

Tegenwoordig is dat alleen nog bij de Leon en Leon Sportstourer het geval: die hebben een iets andere neus dan de minder krachtige Seat-versies en dragen dus de naam Cupra. De Formentor, een hoger SUV-achtig model, is niet als Seat leverbaar en dat geldt ook voor de volledig elektrische Born. Die laatste heeft overigens heel veel gemeen met de Volkswagen ID.3, al willen de mensen van Cupra je maar wat graag laten geloven dat de Born ‘een compleet andere auto is’. Hij heeft een andere neus en achterkant en een sportiever onderstel, dat is zeker, maar feitelijk is het vrijwel dezelfde auto.

‘Cupra moet de brutalere keuze zijn’

Die gelijkenissen tussen Cupra’s en de andere modellen en merken van de Volkswagen Groep moeten in de toekomst kleiner worden. Zo krijgt de uiteindelijke UrbanRebel, zo belooft het merk, een heel ander uiterlijk dan de Volkswagens, Seats en Skoda’s die dezelfde techniek krijgen. Een Cupra moet er wilder uitzien en kopers aanspreken die geen brave auto willen: zo doet de achterbumper met zogenoemde ‘diffusor’ (de luchtgeleider onderaan) meer denken aan racewagens dan aan straatauto’s.

Volledig scherm De zojuist onthulde Cupra UrbanRebel naast Cupra's designbaas Jorge Diez (links) en CEO Wayne Griffiths © Roland Tameling

De toekomstige compacte elektrische modellen staan allemaal op het MEB Small-platform. De UrbanRebel krijgt - als long range-versie - een rijbereik van maximaal 440 kilometer en gaat in zijn sterkste vorm 234 paardenkrachten (172 kilowatt) leveren. De auto krijgt voorwielaandrijving, in tegenstelling tot de grotere Cupra Born die de aandrijving in de basis op de achterwielen heeft. Volgens de ontwikkelaars moet het productiemodel in 6,9 tellen van nul naar honderd kilometer per uur sprinten.

Terramar en Tavascan: Cupra wil wereldwijd sterk groeien

Cupra, dat in tegenstelling tot Seat over de hele wereld auto’s gaat verkopen, wil rond het jaar 2025 jaarlijks 500.000 auto’s over de toonbank duwen. Om dat te realiseren voegt het merk tot en met dat jaar nog twee andere modellen aan het leveringsgamma toe: de Terramar en de Tavascan.

De eerste is een grotere SUV die bovenaan de pikorde komt te staan. Het sportief georiënteerde model wordt ongeveer 4,50 meter groot en gaat dus de strijd aan met onder meer de Mazda CX-5 en Ford Kuga. Opmerkelijk: technici van Audi zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Terramar, die ook in de Audi-fabriek in het Hongaarse Györ van de band rolt. Ook opvallend is het feit dat de Cupra Terramar geen elektrisch model wordt: naast conventionele verbrandingsmotoren komt hij ook met nieuwe plug-in hybride aandrijflijnen op de markt. Volgens Cupra moeten die versies per laadbeurt ongeveer 100 kilometer elektrisch kunnen rijden. De Terramar staat voor 2024 op de planning.

Volledig scherm Links de elektrische Cupra Tavascan (een coupé-achtige SUV, komt in 2024), in het midden de Terramar (ook in 2024 als plug-in) en de elektrische UrbanRebel. © Cupra

In datzelfde jaar verschijnt ook de Cupra Tavascan. Dat wordt wél een volledig elektrische SUV die qua styling en formaat erg doet denken aan de Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupé en ook een beetje aan de Tesla Model Y. Naar verluidt staat de Cupra dan ook op dezelfde bodemplaat als de Volkswagen en Skoda, waarmee hij ook zijn elektromotoren en accupakketten zal delen. Exacte technische specificaties geeft het merk nog niet, maar je kunt rekenen op varianten die ongeveer 520 kilometer ver kunnen komen en tegen de 400 pk gaan leveren.

Bij AutoWeek kun je de Cupra UrbanRebel ook op video zien: klik hier om hem te bekijken.

