Subsidiepot elektrische auto's 2023 al voor een derde leeg

Van de 32,4 miljoen euro subsidie voor gebruikte auto's was eind maart nog 23,7 miljoen euro over. Wie een tweedehands elektrische auto koopt kan 2000 euro subsidie krijgen, mits de originele catalogusprijs van de auto niet meer was dan 45.000 euro. Ook moet de auto drie jaar op naam van de koper blijven staan.

Van de 67 miljoen euro subsidie voor nieuwe elektrische auto’s voor particulieren is nog 48,6 miljoen over. De aanschaf door een particulier van een nieuwe elektrische auto wordt met 2950 euro gesubsidieerd. Wederom komen enkel auto's die niet meer kosten dan 45.000 euro voor de subsidie in aanmerking.

Eind mei

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's slinkt minder snel dan vorig jaar toen eind mei de pot leeg was. Toen was er 71 miljoen te verdelen en kregen aanvragers 3350 euro. Brancheorganisatie Bovag wil dat de subsidiepot voor elektrische auto's niet beperkt wordt en dat iedereen die aan kan vragen. Bovag is bang dat elektrisch rijden voor de elite wordt als de auto met een stekker niet betaalbaarder wordt.

De autoverkoop in Nederland herstelt weer van de dip die ontstond door het gebrek aan onderdelen en chips. Ook de logistiek die door corona was verstoord is weer hersteld. Volgens autobrancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging zijn er in maart vergeleken met dezelfde maand vorig jaar ruim de helft meer nieuwe personenwagens op kenteken gezet. Een kwart van de nieuwe auto's is elektrisch. Vorig maand was de Tesla Y de bestverkochte elektrische auto, hoewel het model te duur is voor subsidie voor particulieren.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn al 98.059 nieuwe auto’s verkocht. Dat komt neer op een toename van meer dan een kwart. De autobranche denkt dit jaar in totaal 340.000 nieuwe auto's te kunnen verkopen, 9 procent meer dan vorig jaar.