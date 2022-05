Subsidiepot voor elektrische auto is leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is voor dit jaar leeg. Ruim 21.000 auto's werden dit jaar met in totaal 71 miljoen euro overheidssteun aangeschaft.

De subsidieregeling moet elektrisch rijden aantrekkelijk maken voor particulieren. Elektrische auto's zijn weliswaar goedkoop in het verbruik, maar duur in de aanschaf. Wie er eentje kocht voor maximaal 45.000 euro kon 3350 euro subsidie krijgen. Dat is niet de enige prikkel, want wie elektrisch rijdt hoeft ook geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Bij de particuliere kopers was dit jaar de Fiat 500e de populairste auto. Er kon ook subsidie gevraagd worden voor de private lease van een elektrische auto. Bij de leasers was de Peugeot 2008 het populairst.

Wie nog subsidie wil moet wachten tot volgend jaar. Dan is er een nieuwe regeling voor auto's die dat jaar op kenteken worden gezet. Er zit wel minder geld in de pot dan dit jaar en ook het subsidiebedrag in 2023 is met 2950 euro iets lager dan dit jaar.

Tweedehandsmarkt

De autobranche pleitte er al eerder voor om de subsidie voor komende jaren nu te gebruiken. Dan is er immers meteen CO2-winst én er ontstaat eerder een tweedehandsmarkt. Die is hard nodig om te zorgen dat in 2050 alle autoverkeer uitstootvrij is. De RAI, de koepel van auto-importeurs en -fabrikanten, verwacht een dip in de verkoop van elektrische auto's nu de subsidie op is.

Uit onderzoek van Natuur en Milieu onder ruim 2100 Nederlanders blijkt dat tweederde van de Nederlanders wel elektrisch wil rijden en er ook meer voor wil betalen vanwege het milieu en de lagere gebruikskosten. Maar ruim de helft wil een auto onder de 15.000 euro kopen en dat betekent dus een tweedehandsauto. Rob van Tilburg van Natuur en Milieu: ,,De subsidies die de Nederlandse overheid verstrekt om een elektrische auto te kopen zijn dus nog onvoldoende om de elektrische auto bereikbaar te maken voor iedere Nederlander.’’ De milieuorganisatie pleit ervoor om de subsidie te verhogen.

Ook voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto is dit jaar 2000 euro subsidie beschikbaar. Dat potje is nog niet helemaal leeg.

In het eerste kwartaal werden 12.385 elektrische auto’s verkocht, waarvan iets meer dan de helft aan particulieren, blijkt uit cijfers van Bovag en RAI. Nooit eerder werden er zoveel elektrisch auto’s verkocht in het eerste kwartaal. Een op de zes nieuwe auto’s was in de eerste drie maanden volledig elektrisch.

