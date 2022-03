Tanken wordt vandaag weer iets goedkoper

Een liter Euro95 (E10) wordt gemiddeld 1 cent goedkoper en daarmee komt de gemiddelde adviesprijs op 2,45 euro uit. Diesel daalt nog iets sneller in prijs en kost haast 2,33 euro. Vorige week lag de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine nog boven de 2,50 euro. Die van diesel piekte op zo’n 2,38 euro per liter.

Tanken in Duitsland is niet spectaculair goedkoper meer

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg of in het centrum van grote steden.

3 euro per liter?

De vraag is hoe veel hoger de prijzen nog kunnen. Een grondstoffenexpert van de Duitse Dekabank doet het ergste vrezen. ,,In het meest extreme scenario is een prijs tot 3 euro voor een liter niet uitgesloten”, stelde Gabriele Widmann vorige week tegenover de Duitse nieuwszender N-TV. Voor Nederland zou dat nog beduidend meer worden. Of dat ook echt gebeurt, is uiteraard de vraag.