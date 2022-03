Tankstations Tinq beperken jubileumstunt na overlast door extreme drukte

Daardoor zag de directie zich genoodzaakt de ‘superactie’ aan te passen. ‘De animo en toeloop is vele malen groter dan wij hadden kunnen voorzien, evenals de (brandstof)emotie die op sommige locaties heeft geleid tot grimmige situaties’, staat in de verklaring. De leiding van de tankstationsketen evalueerde dinsdag de eerste resultaten van de prijsstunt en had daarbij naar eigen zeggen contact met landelijke en lokale overheidsinstanties. ‘Vanwege de onzekerheid over de borging van de verkeersveiligheid op diverse locaties en de veiligheid van onze medewerkers en klanten hebben wij helaas moeten besluiten de actie te wijzigen.’

Beveiliging

,,Dit was massaal en veel groter dan verwacht”, zegt een woordvoerder van Tinq. ,,We hadden hier op voorgesorteerd door verkeersbegeleiding in te huren en extra mensen in zetten, maar toch is het heel erg druk geworden.” In Berkel en Rodenrijs had Tinq drie verkeersregelaars ingehuurd, maar die hadden al snel hulp nodig van de politie. Uiteindelijk werd mensen achteraan de rij verzocht te vertrekken, omdat het te druk werd. Ook was er sprake van agressiviteit onder automobilisten, zegt de woordvoerder. Dat kwam volgens hem vooral door de lange wachttijden en doordat er mensen voordrongen.