Te koop: gezinswagen in race-uitvoering voor zeer snelle boodschap

In Europa weten we door al het SUV- en cross-overgeweld al bijna niet meer wat een MPV is, maar deze praktische familiewagens domineerden in de jaren negentig van de vorige eeuw toch echt het Europese straatbeeld. Tot een heel snelle uitvoering kwam het echter nooit. Ja, je had de Opel Zafira OPC voor de race-papa's en -mama's met zijn 240 pk, maar verder waren het vooral bedaagde gezinsauto's.

Dat gold ook voor de Peugeot 806, die samen met de Lancia Zeta en Citroën Evasion op hetzelfde onderstel waren gemodelleerd. Het waren vooral comfortabele auto's met een waggelende vering en veel binnenruimte en niemand die daarover klaagde. Behalve de Belgische coureur Pascal Witmeur dan. Hij besloot een MPV klaar te stomen voor het circuit om aan te tonen dat de 806 meer is dan een ordinaire gezinsbus.

Volledig scherm Peugeot 806. © racecarsdirect.com

Daarom bouwde hij een exemplaar om tot racewagen en schreef de auto in voor de 24 uur van Francorchamps. De wagen startte in het middenveld en racete direct als een gek naar voren. De motor was 280 pk sterk. “Elke keer als we langskwamen in de beroemde Raidillon-bocht, applaudisseerden de mensen”, aldus Witmeur. ,,Het publiek vond het leuk, niet alleen omdat het atypisch was, maar ook omdat ik vaak op twee wielen door de bocht ging.”

Volledig scherm Peugeot 806 © racecarsdirect.com

Helaas grossierde de Peugeot Pro Car-MPV in mechanische storingen, te beginnen met de remmen en eindigend met de motor en het onderstel. Na tien uur racen was het over. Toch is de auto niet verloren gegaan in de shredder, een lot dat veel 'burger-uitvoeringen’ van de 806 wél trof. Uiteindelijk kwam de auto terecht bij Gipimotor in Brussel, waar hij werd opgeknapt, zodat de wagen opnieuw klaar is voor deelname aan een of andere raceklasse, of een hele snelle boodschap. De auto wordt te koop aangeboden op racecarsdirect.com.

