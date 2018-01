Te koop: de snelste bestelbus ter wereld

De 3,6-liter zescilinderboxermotor uit de Porsche 911 Turbo was destijds 800 pk sterk. En het was geen kwestie van een giga-turbo monteren en klaar. TH legde de Porsche-motor achterin, modificeerde de onderkant voor meer downforce en monteerde de bestuurdersstoel pontificaal in het midden, net als in een McLaren F1. Zo’n 3.500 kilometer geleden is de 996-motor gereviseerd en vermoedelijk is het vermogen toen licht teruggetuned naar 647 pk.