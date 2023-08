Terug van autovakantie? Zo maak je je auto van binnen en buiten weer als nieuw

Auto's die terugkomen van zomervakantie herken je vaak al van verre aan een dikke laag stof en zand, insectenresten op de voorruit en soms een plakkerige laag luizen. Het interieur is vaak net zo plakkerig door kindervingers waar vele ijsjes, lolly's en snoepgoed is gepasseerd. Ook hier is vaak zand, stof en stuifmeel te vinden. Tijd dus voor een flinke schoonmaakbeurt.

De buitenzijde kun je met de hand doen, maar dit kost veel tijd en op een aantal plekken is het zelfs verboden om je auto voor de deur te wassen. Wil je het toch zelf doen, kies hiervoor dan een speciale wasbox waar je via een automaat over schuim en water kunt beschikken. Nog simpeler zijn de wasstraten, die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld tot bijna perfecte schoonmakers van de buitenzijde van je auto. Kies bij voorkeur voor een goedkoop programma mét voorwas maar zonder bodemreiniging, want die harde stralen onder je auto kunnen gemakkelijk de elektronica van je auto beschadigen.

Volledig scherm Kies in de wasstraat niet voor het duurste programma met bodemassing. © Bart Hoogveld

Insectenlijken

Vaak blijven er na het wassen nog resten van hardnekkig vuil achter, zoals vogelpoep of insecten. Gebruik hiervoor geen doeken of - erger nog - borstels of schuursponsjes. Het geheim is een natte doek of handdoek. Even een kwartiertje op de vieze plekken leggen zodat de insecten, vogelpoep of andere ongerechtigheden goed week zijn gemaakt en je veegt ze er zo af met een wc-papiertje. Hars kun je op die manier ook verwijderen en anders zijn er speciale middeltjes voor te koop. Na het schoonmaken van je auto kun je hem extra beschermen door hem in de was te zetten.

Interieur

De binnenkant van je auto ligt na een autovakantie vaak vol troep. Ook hopen zand, stof en stuifmeel zich vaak op in kieren en spleten. Met een stevige poetsbeurt verwijder je niet alleen vuil, maar werk je ook virussen en bacteriën de deur uit. Met een beetje moeite ziet je interieur er weer tiptop uit, wat ook gunstig is voor de waarde van je auto. Daarbij zijn nodig: een stofzuiger, een emmer met lauw water, microvezeldoekjes, een spons, cockpitreiniger, bekledingsreiniger, impregneerspray, ruitenreiniger, een zeem en een kleine kwast of zachte, oude tandenborstel.

Zuigen

Haal allereerst alle afval en losse voorwerpen uit de auto en begin met de kofferbak, om daarna naar voren te werken. Vergeet niet onder de matten te stofzuigen. Maak je je auto in een wasbox schoon, dan tref je daar vaak een speciale reinigingsautomaat voor de vloermatten aan. Die is veel effectiever dan de sterkste stofzuiger; gooi er gerust een eurootje in.

Volledig scherm Bekerhouders behoren tot de smerigste en moeilijkst te reinigen interieurdelen van een auto. © Tuning-gids.nl

De zijcompartimenten van de deuren en bekerhouders kun je met een gewone stofzuiger uitzuigen, maar druk niet te hard, anders kunnen krassen ontstaan. Een zachte microvezeldoek en lauw water - eventueel met een dopje afwasmiddel - zijn vaak ideaal voor het dashboard. Voor hardnekkige vlekken kun je een cockpitspray gebruiken.

Wees voorzichtig met de airbags in het stuur, op het dashboard aan de passagierszijde en op de stoelflanken: agressieve middelen kunnen de randen om de ingebouwde airbag beschadigen. Het beste gebruik je voor de binnenkant van je auto alleen producten op waterbasis.

Tandenborstel

Verwijder het stof in de kleinste kieren met een kwast. Of met putty, een kleverige substantie die je ook in de speelgoedwinkel kunt kopen. Die kun je goed in de naden drukken, waardoor het vuil zich eraan hecht. Met een kwast, oude tandenborstel of wattenstaafjes kun je vervolgens gemakkelijk het stof uit de ventilatieroosters verwijderen.

Volledig scherm De velgen worden niet allemaal perfect schoon in de wasstraat, maar met een spons en een emmer heet water en schoonmaakmiddel maak je ook die perfect schoon. © Getty Images/Tetra images RF

Stickers en oude tolvignetten verwijder je met een schraper of je weekt ze in met een oplosmiddel. Weten die vignetten niet van loslaten, maak ze dan met een föhn eerst goed warm, liefst aan de andere kant van de ruit. Daardoor wordt de lijmlaag zacht en trek je de sticker er gemakkelijk vanaf. Voor de lijmresten gebruik je vervolgens thinner, alcohol of terpentine op een doek. Tip voor de volgende keer: smeer eerst vaseline op de plek van het vignet, dan trek je hem later zonder moeite van de ruit.

Als je de ramen schoonmaakt, kun je ze het beste een beetje openzetten; dan neem je ook de bovenranden mee. Spuit ramen en spiegels in met een glasreiniger zoals Glassex of warm water met spiritus, neem ze af met een microvezeldoek en droog ze daarna met een zeem of een stuk keukenpapier. Bij de achterruit met verwarmingsdraden is het verstandig alleen in de lengterichting te werken. Voor de raamrubbers gebruik je een doek en een schoonmaakmiddel specifiek voor rubber. Geen middel op oliebasis, want dat kan het rubber beschadigen.

Tapijt

Het tapijt reinig je gemakkelijk met een schuimende tapijtreiniger. Gebruik een spons of borstel om telkens een paar vierkante centimeter in te zepen. Laat het goed intrekken en wrijf het stevig in eventuele vlekken. Stofzuig het tapijt als het droog is.

Vlekken op autostoelen, tapijt en deur- en zijpanelen met vinyl of bekleding kunnen worden verwijderd met een speciale bekledingsreiniger. Lees de informatie op de verpakking zorgvuldig en let goed op de inwerkingstijd. Verwijder de reiniger met een vochtige microvezeldoek of spons. Werk met veel druk bij sterke vervuiling. Veeg na met een schone, droge doek.

Roest

Vlekken door vet, olie, roest en antiroestmiddel zijn vaak goed te verwijderen met garagezeep. Dat is een speciale zeep die automonteurs in garages gebruiken om hun handen mee te wassen. Het is agressief genoeg om vlekken aan te pakken, maar zacht genoeg om je interieur niet te beschadigen. Breng voor leren stoelen een zachte leerreiniger aan op een spons en verdeel die over de stoel.

Volledig scherm Auto wassen © Getty Images

Als je geventileerde autostoelen hebt, gebruik dan een reinigingsschuim. Anders raken de gaten in het leer verstopt. Veeg daarna de stoelen af met een vochtige doek. Het leer moet drogen met goede ventilatie zodat het niet gaat schimmelen. Na het reinigen kun je nog een speciale, verzorgende lotion aanbrengen.

De portierbekleding bij de bestuurder is vaak extra vuil en ook krassen en vlekken van schoenen zijn daar niet ongewoon. Veeg het grove vuil weg met een vochtige microvezeldoek en eventueel een reinigingsmiddel. Let op: de rubberen afdichtingen vereisen speciale zorg, anders worden ze broos. Gebruik hiervoor poetsdoeken voor de deurafdichting en een verzorgingslotion.

Vlekken in de hemelbekleding verwijder je met een bekledingsreiniger. Bedek wel van tevoren de stoelen met handdoeken of plastic omdat je boven je hoofd werkt. Spuit het middel volgens de instructies op de vlekken, laat het even inwerken en veeg het daarna af met een vochtige microvezeldoek. Belangrijk: wring de vochtige doek regelmatig uit in vers water en werk niet te nat.

Stank

Soms hangt er een onaangename geur in een auto. Die kan afkomstig zijn van etensresten, gemorste dranken of volle asbakken. Ruik je na de schoonmaakbeurt toch nog iets, zet dan ‘s nachts een kom met zuiveringszout of koffiedik in de auto. Die stoffen absorberen geurtjes.

Soms ook zijn de interieurfilters aan vervanging toe. Dan hangt er een muffe geur in de auto. Ook de airconditioning kan de boosdoener zijn. In de loop der jaren kan daarin schimmel ontstaan en dan is een onderhoudsbeurt bij het autobedrijf onvermijdelijk. Bij hardnekkige stank, bijvoorbeeld door veel roken of huisdieren in de auto, is een ozonbehandeling door een professional aan te raden. Die kost tussen de 100 en 200 euro.

Volledig scherm Een auto krijgt een wasbeurt in de wasstraat. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld