Tesla-bestuurder vindt dat hij harder mag rijden op snelweg: ‘Ik stoot niets uit’

Elon Musk en Grimes uit elkaar na een relatie van 3 jaar

24 september Elon Musk (50) en Grimes (33) zijn niet langer samen. Het nieuws van hun break-up werd naar buiten gebracht door door Page Six. Musk zelf bevestigde dat hij inderdaad niet meer samen is met de Canadese zangeres. Volgens hem kunnen ze het wel nog steeds erg goed met elkaar vinden en gaan ze in de toekomst ook samen hun zoontje X Æ A-Xii (1) opvoeden.