Tesla Cybertruck komt later: uitstel van productie

Volgens de ingewijde heeft de vertraging te maken met aanpassingen die worden gedaan aan de Cybertruck. Naar verwachting start het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 met een beperkte productie van het model en wordt die dan later opgevoerd.

Topman Elon Musk onthulde het futuristisch uitziende voertuig in 2019. Musk zou bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers later deze maand met meer details over de productieplannen rond de Cybertruck komen. Het model moet gebouwd gaan worden in de Tesla-fabriek in Texas. Tesla zegt al veel bestellingen binnen te hebben.