Tesla-eigenaren vragen tot 10 mille boven nieuwprijs voor bijtellingsvriendelijke Model 3

De Tesla Model 3 was de afgelopen weken de meestverkochte auto in Nederland. De reden was het lage bijtellingspercentage van vier procent tot een cataloguswaarde van 50.000 euro. De Tesla Model 3 viel precies in die categorie, met als gevolg dat in december het ene na het andere schip met nieuwe Tesla's werd gelost in Nederlandse havens.



Vanaf 1 januari is het bijtellingspercentage twee keer zo hoog en daarom was het de moeite waard om nog voor de jaarwisseling een Model 3 op kenteken te zetten. Een gouden greep, zo blijkt uit het aanbod op tweedehandssites waar tientallen Tesla's uit 2019 worden aangeboden.



Het lijkt erop dat handige personen de auto's hebben ingeslagen om te profiteren van de gunstige regeling, die ook de komende jaren zorgt voor een relatief geringe bijtelling. Het gaat volgens website Autoweek om maar liefst 26 exemplaren met 250 kilometer of minder op de teller, die voor forse bedragen boven de nieuwprijs worden aangeboden.