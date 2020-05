Tesla-fabriek in Californië mag voorlopig niet open

Elon Musk, de topman en oprichter van Tesla, zei donderdag tegen werknemers dat de productie in de autofabriek vrijdagmiddag (lokale tijd) op beperkte schaal weer zou worden hervat. Fabrikanten in Californië kregen eerder op donderdag van gouverneur Gavin Newsom te horen dat zij binnenkort weer aan het werk mogen. De staat gaat de strenge voorwaarden tijdens de pandemie geleidelijk aan versoepelen.

De autoriteiten van Alameda County, waar de fabriek van Tesla zich bevindt, houden de lockdownmaatregelen echter tot eind mei in stand. Alleen essentiële werkzaamheden mogen hervat worden. ,,Tesla is ervan op de hoogte gebracht dat zij niet aan die criteria voldoen en dat zij niet mogen heropenen", zei een woordvoerder.



Topman Musk heeft de corona-maatregelen in Californië en de rest van de VS herhaaldelijk bekritiseerd. Musk noemde de lockdown in Californië onlangs ‘fascistisch’ en bestempelde de paniek die is ontstaan na het uitbreken van de corona-pandemie eerder als ‘stompzinnig’.