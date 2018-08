Tesla gaat een eenpersoons mini-auto maken

Het is verder nog onduidelijk om wat voor project het precies gaat. De topman van Tesla onthulde het plan toen hij op Twitter reageerde op de vraag of er een kleine, door een accu aangedreven speelgoedversie van de Model X komt, waarin een kind kan plaatsnemen.

In theorie kan het nog altijd om een grap gaan, of in ieder geval om een voertuig dat niet de weg op mag. Musk heeft echter ten aanzien van Tesla-producten, op enkele 'easter eggs' na, zelden grappen gemaakt die later niet bleken te kloppen. Hij heeft wel vaker uitspraken gedaan over zaken die onwaarschijnlijk leken, maar achteraf toch werden gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is de Tesla Roadster die Musk begin dit jaar aan boord van de eerste reis van de Falcon Heavy-raket liet plaatsen.