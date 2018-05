’Tesla heeft meer dan 10 miljard dollar nodig’

Verongeluk­te Tesla had de Autopilot aan staan

17 mei De Tesla die afgelopen vrijdag met bijna 100 kilometer per uur tegen een brandweerwagen botste in de Amerikaanse staat Utah had de Autopilot aanstaan. De functie waarmee de auto deels zelfstandig kan rijden ligt al langer onder een vergrootglas vanwege eerdere ongelukken, waarbij het telkens de vraag is of het systeem niet goed werkte of de schuld ligt bij de bestuurder.