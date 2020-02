Tesla hoort nu bij de grote jongens

Volkswagen betaalt 830 miljoen euro compensa­tie aan Duitse automobi­lis­ten

15 februari Volkswagen gaat Duitse bezitters van sjoemeldiesels in totaal 830 miljoen euro compensatie betalen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Volkswagen is nog steeds in gesprek met eigenaren in andere landen, waaronder Nederland, over de gevolgen van het sjoemeldieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam.