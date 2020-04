Tesla is nu sneller dan Bugatti dankzij ‘standje jachtluipaard’

De acceleratie was al belachelijk snel met een sprint van 0-100 km/u in 2,7 seconden, maar dankzij de ‘Cheetah Stance’ -modus, die een paar weken geleden werd geïntroduceerd via een software-update, is die sprinttijd teruggebracht tot 2,5 seconden. Daarmee is ‘ie sneller dan de originele versie van de Bugatti Veyron, die hiervoor 2,7 seconden nodig had.

Launch Mode

Deze modus past het adaptieve onderstel van de elektrische modellen aan, waarbij de voorvering wordt verlaagd en de demping wordt geoptimaliseerd wanneer bestuurders met hun linkervoet op de rem trappen en het gaspedaal met hun rechtervoet vasthouden. Op deze manier wordt namelijk de ‘Launch Mode’ ingeschakeld, waarna de Tesla's binnen 2,5 seconden worden gelanceerd. Dat is sneller dan een echt jachtluipaard, dat hiervoor zo'n drie seconden nodig heeft.

Porsche Taycan

Inbegrepen bij deze Cheetah Stance is een verhoging van het piekvermogen, extra vermogen boven snelheden van 130 km/u en een verhoogd thermisch uithoudingsvermogen van de aandrijflijn, wat betekent dat de auto meer acceleratie-runs kan uitvoeren zonder dat de prestaties eronder lijden. Dit is vermoedelijk gedaan als antwoord op de claim van Porsche dat de Taycan hier extreem goed in is en de Tesla niet.

Drie motoren