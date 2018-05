'Tesla misleidt mensen met zijn Autopilot'

De functie waarmee de auto deels zelfstandig kan rijden ligt al langer onder een vergrootglas vanwege diverse ongelukken. Daarbij is het telkens de vraag of het systeem goed werkt of dat de schuld ligt bij de bestuurder.



,,Twee Amerikanen zijn al overleden en één is gewond geraakt als gevolg van Tesla's bedrog waarbij consumenten de indruk wordt gegeven dat de Autopilot veiliger en capabeler is dan die in werkelijkheid is'', zo verklaren de consumentenorganisaties.



Tesla is het niet met de kritiek eens. ,,De feedback die we van onze klanten krijgen laat dat zien dat die zeer goed snappen wat de Autopilot is en hoe die gebruikt dient te worden.'' Een Tesla met Autopilot kan zelf sturen, maar bestuurders mogen volgens het bedrijf het stuur niet te lang uit handen geven. De FTC weigert commentaar te geven.