Tesla moet functie uitschakelen die bestuurders buiten de auto scheetgeluiden laat afspelen

Tesla moet in de VS meer dan 500.000 auto’s terugroepen omwille van de bekende ‘boombox’-feature. Deze stelt bestuurders in staat om buiten het voertuig onder meer een scheet, het geluid van een mekkerende geit of het bekende deuntje van ‘La Cucaracha’ af te spelen.

Teslabaas Elon Musk reageert op Twitter geïrriteerd na de beslissing van een Amerikaanse verkeersveiligheidsautoriteit. Hij noemt het een ingreep van de ‘fun police’. De bewuste boombox-functie is een software-update uit 2020 die Tesla-bestuurders in staat stelt om in plaats van de gewone claxon of als grapje tijdens het rijden een waaier aan geluiden af te spelen via de externe luidspreker, ook wanneer de wagen in beweging is dus.

NHTSA

Een luchtalarm, een dikke scheet, kerstmuziek of een deuntje dat je zelf toevoegt: bijna alles kan. Een zoveelste opvallende gimmick van Tesla, die - zo blijkt uit verschillende filmpjes op sociale media - voor heel wat hilariteit zorgt bij gebruikers. Maar de National Highway Traffic Safety Administration ziet er de humor niet van in en verplicht Tesla nu de software aan te passen. De NHTSA stelt dat de functie zwakke weggebruikers kan afleiden en ook verhindert dat zij belangrijke waarschuwingsgeluiden in het verkeer horen. Hierdoor komt de veiligheid in het gedrang en neemt het risico op ongevallen toe, klinkt het.

Alle elektrische en hybride auto’s in de VS moeten een verplicht waarschuwingsgeluid hebben voor voetgangers, aangezien de voertuigen veel stiller zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Musk noemt de terugroepactie in een antwoord op een Twittergebruiker een actie van de ‘plezierpolitie’. De Teslabaas gaf in het verleden aan dat hij kleine en onnozele dingetjes juist belangrijk vindt als extraatjes.

Verschillende terugroepacties

De multimiljardair is overigens sowieso geen fan van de NHTSA. De Amerikaanse toezichthouder voor de verkeersveiligheid voert verschillende onderzoeken naar Tesla en zorgde recent voor tal van terugroepacties met verplichte softwareaanpassingen. Zo moest Tesla eerder deze maand een functie van het zelfrijdende systeem een halt toeroepen, die toeliet dat een Tesla ondanks een stopbord bij een kruispunt toch zachtjes doorreed als er geen andere voertuigen of voetgangers in de buurt waren. En in december moest de autobouwer een speciale gamefunctie in bepaalde auto’s uitschakelen voor gebruik tijdens het rijden.

Uit tijdens het rijden

Deze keer moeten 578.607 Tesla’s aangepast worden, schrijft CNN. De autobouwer zal de software zo aanpassen dat de functie voortaan wordt uitgeschakeld als de auto in drive, neutraal en in zijn achteruit staat. Het gaat om alle voertuigen van Model S, Model X en Model Y die zijn gemaakt tussen 2020 en 2022 en sommige Model 3-wagens die zijn gefabriceerd tussen 2017 en 2022.

