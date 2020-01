Tesla ontkent 'plotselinge versnelling' auto's

Tesla voedt geruchten over mogelijke ‘Model 2’

6:53 Tesla is in China, de grootste markt voor elektrische auto's ter wereld, aan een charmeoffensief begonnen. Naast de recente opening van de Gigafactory 3 in Shanghai heeft de Amerikaanse autobouwer ook plannen om een lokaal R&D-centrum te openen, met de ontwikkeling van een klein instapmodel als één van de voornaamste prioriteiten.