Tesla snijdt na ‘uitdagendste jaar in historie’ hard in personeel

Het bedrijf van charismatische topman Elon Musk blijft verder, naast het resterende vaste personeel, werken met alleen zijn belangrijkste tijdelijke arbeidskrachten en toeleveranciers.



Met de stappen wil Tesla de kosten verlagen, zodat het bedrijf Model 3 goedkoper kan leveren. Ook moet in de komende tijd de productie van de Model 3-sedan worden versimpeld, zodat er meer auto’s van de band kunnen lopen.



Musk maakte het nieuws in een interne memo bekend. Volgens de ceo was 2018 ,,het meest uitdagende jaar uit de historie.’’ Musk zei dat Tesla in het laatste kwartaal van vorig jaar een winst in de boeken heeft gezet, maar iets minder dan een verslagperiode eerder.