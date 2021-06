‘Tesla sprint bloedsnel naar 100 km/u maar het duurt wel een kwartier voor het zover is’

Volgens Elon Musk rijdt de nieuwe Tesla Model S Plaid in minder dan twee seconden 100 kilometer per uur. Maar volgens een recente test van MotorTrend kan dat pas nadat je een hele checklist hebt afgewerkt. Dat kan betekenen dat je tot vijftien minuten moet wachten voor je het kunt proberen.

Voordat je heel snel wilt wegsprinten, moet de auto eerst in de Drag Strip-modus worden gezet. Daartoe moet je een paar keer drukken op het grote middenscherm van de auto. Dan is er volgens MotorTrend een wachttijd van acht tot vijftien minuten. In die tijd worden de accu’s gekoeld of verwarmd tot een optimale temperatuur en worden ook de elektromotoren gekoeld.

Wanneer de tijd rijp is, kun je de launch-control inschakelen door met de linkervoet het rempedaal helemaal in te drukken. Vervolgens moet je het gaspedaal intrappen, aldus het Amerikaanse tijdschrift. Dan schakelt de auto in een modus die Tesla de ‘cheetah-houding’ noemt, waarbij de voorkant richting het asfalt gaat.

Als het tijd is om te vertrekken, laat de bestuurder het rempedaal los en schiet de auto weg. Al met al een vrij omslachtig en tijdrovend proces dus, dat andere fabrikanten niet kennen. De Porsche Taycan Turbo S, die in 2,6 seconden van nul naar 100 kilometer per uur sprint, vereist bijvoorbeeld geen minutenlange installatieprocedure.

