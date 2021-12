Tesla trakteert op veel nieuws met ‘Holiday Update’

De informatie is nog niet door Tesla zelf bevestigd, maar het is de vraag of het weinig spraakzame merk dat überhaupt van plan is. Dankzij onder meer de website Teslarati.com en het Twitter-account van Teslascope (via ene Emulsifide) lijkt het voornaamste nieuws van Tesla’s grote update echter wel boven tafel.

Allereerst is er een nieuwe User Interface voor de Model 3 en Model Y. Deze lijkt te zijn gebaseerd op wat er sinds de facelift van de Model S en Model X in die modellen wordt gebruikt.

De foto’s van Teslascope, die naar verluidt afkomstig zijn uit de Model 3 van een Tesla-medewerker, tonen echter een duidelijk andere infotainment-omgeving dan we nu van dit model kennen. De basisindeling, met de auto links en de menu’s of kaart rechts, blijft intact. De vormgeving lijkt echter net even anders en dat geldt zeker voor de balk onderaan, waarin we een nieuwe indeling en nieuwe icoontjes aantreffen.

Die icoontjes, of knoppen zo je wilt, bevatten groot nieuws. De onderste balk is straks naar verluidt naar wens in te delen, zodat je veelgebruikte functies altijd onder handbereik hebt. Het ‘autootje’ in de hoek linksonder roept een submenu met veelgebruikte functies op. Dat betekent dat bijvoorbeeld Bluetooth-verbindingen en het laadmenu altijd in die hoek te vinden zijn.

Automatische stoelverwarming

Comfortverhogende functies zijn er ook. Nieuw is automatische stoelverwarming voor de voorste inzittenden. Indien gewenst doen de voorstoelen automatisch ‘mee’ met de klimaatregeling, dat scheelt weer een handeling op het scherm. Ook is het na de update mogelijk om de auto voor te verwarmen als er nog maar weinig stroom in de batterij zit. De waarschuwing die daarvoor wordt gegeven is er nog, maar kan nu simpelweg worden genegeerd.

Volledig scherm Tesla Holiday Update 2021 © Autoweek

Dodehoek-camera

Het meest serieuze nieuws lijkt de dodehoek-camerafunctie voor de Model 3 en Model Y. Die laat het beeld van de in het voorscherm gemonteerde camera zien als de richtingaanwijzer wordt bediend, zodat de bestuurder altijd weet wat zich aan die kant van de auto bevindt. Precies zoals Hyundai en Kia dat sinds enige tijd ook leveren.

Volledig scherm Tesla Holiday Update 2021 © Autoweek

Minder belangrijk, maar wellicht wel leuk is de ‘Light Show’-functie. Daarmee kan elke Tesla straks een soort show opvoeren met knipperende verlichting, een voorrecht dat tot nu toe was voorbehouden aan de Model X. Verder zijn er nieuwe games en een TikTok-app, die het mogelijk maakt om op het scherm dit social-mediaplatform tijdens laadstops te bezoeken.

Update 2021.44.25 is vooralsnog alleen voor Tesla-medewerkers, maar moet op zeer korte termijn groots worden uitgerold voor alle Tesla-rijders. Wie zo'n auto heeft doet er dus verstandig aan de Tesla-app in de gaten te houden.

