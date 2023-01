Tesla verlaagt prijzen tot 20 procent in VS en Europa, ommekeer van de strategie

Het bedrijf dat wordt geleid door miljardair Elon Musk hoopt daarmee de vraag aan te wakkeren, na verschillende kwartalen van tegenvallende leveringen. Tesla verlaagde de prijs van zijn goedkoopste auto, de Model Y, in de VS met 20 procent. De prijs voor een Model 3 werd met 14 procent verlaagd.

Door de prijsverlagingen komen beide modellen nu ook in aanmerking voor het belastingvoordeel van 7500 dollar voor elektrische voertuigen in de VS. In 2021 waren de VS en China samen goed voor ongeveer 75 procent van de verkopen van Tesla.