Tesla wil 5 miljard ophalen met verkoop aandelen

Vrienden geven elkaar rijles en rijden Burger King-restaurant binnen

1 december Twee vrienden die elkaar rijles wilden geven zijn afgelopen zondag in Frankrijk een hamburgerrestaurant van Burger King binnengereden. De bestuurder zonder rijbewijs zette de auto in z'n vooruit in plaats van achteruit, waarna het onfortuinlijke duo midden in het fastfoodrestaurant belandde.