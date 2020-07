Test Audi A3 Sportback: hetzelfde en toch anders

Audi A3 Sportback 35 TFSI (110 kW/150 pk), vanaf €36.820

Seat Leon, VW Golf, Audi A3, Skoda Octavia: ze hebben allemaal dezelfde technische basis. Maar als automobilist ervaar je wel degelijk verschillen.

Allereerst natuurlijk in het design. De Audi A3 Sportback oogt weliswaar niet veel spannender dan een Seat Leon, om maar eens een scherp geprijsde concurrent in eigen huis te noemen. Maar als je eenmaal achter het stuur zit, kom je in een andere wereld. Deze Audi voelt het degelijkst aan van al zijn familieleden en hij is ook het mooist afgewerkt. Dat zie je en dat voel je. Daarbij heeft hij het beste en handigste infotainment gekregen. Je kunt met knoppen in één keer naar de telefoon, navigatie of radio. Ook de klimaatregeling is in een apart bedieningspaneel ondergebracht.

Op de achterbank is er voldoende zitruimte. Jammer alleen dat een flinke tunnel in de vloer de voetenruimte enigszins beperkt. De bagageruimte is prima voor een auto van dit formaat.

De A3 is behoorlijk rijk uitgerust en dat mag ook wel gezien de prijzen. Des te meer valt het tegen dat in een auto van dik 36 mille voor adaptive cruise-control moet worden bijbetaald.

Natuurlijk verwacht je voor zoveel geld ook topcomfort en dan valt het tegen dat de stoelen weinig steun bieden aan de bovenbenen. En de handgeschakelde versnellingsbak werkt minder soepel en licht dan je zou verwachten. Ook blijkt de vering nogal sportief en dus hard afgesteld.

Daar staat tegenover een dijk van een wegligging: het beste in de familie. Getest is de 35 TFSI met een 1,5 liter viercilinder benzinemotor (110 kW/150 pk vermogen, testverbruik 1 op 14,9). Die motor levert ruim voldoende kracht en souplesse en is niet te rumoerig.

Plus

+ Gebruiksvriendelijke bediening.

+ Fijne aandrijflijn.

+ Beleving van luxe.

Min

- Comfort kan beter.

- Hoge prijs.

- Tunnel in de vloer bij achterbank.

Eindcijfer

7,4

Conclusie

Deze Audi voelt duurder en beter aan dan zijn concurrenten uit de VW-familie. Maar dat rechtvaardigt zijn hoge prijs niet helemaal. Op het gebied van comfort en ruimte valt nog wel wat te winnen.

Extra testnotities

Ruim 34 mille kost de goedkoopste A3 en dat is toch wel een flink verschil met een VW Golf (€25.995), Skoda Octavia (€25.990) of Seat Leon (€25.450).

Audi is al een tijdje de weg kwijt bij de type-aanduidingen. Het is voor veel consumenten volstrekt onduidelijk wat voor motor een auto heeft. De hier geteste 35 TFSI heeft een 1,5 liter viercilinder benzinemotor.

Merkwaardig: de volumeknop van de audio is achter de pookknop geplaatst. Bedoeld voor de bijrijder, waarschijnlijk. Want de bestuurder kan het volume op het stuur bedienen.

De lichtste motoren in de A3 Sportback hebben een simpeler onderstel met torsie-as tussen de achterwielen. Die constructie is goedkoper en vangt slecht wegdek minder uitgebalanceerd op. De duurdere versies, zoals de geteste auto, hebben volledig onafhankelijke wielophanging. Foute beslissing van Audi, want zo’n verschil in ondersteltechniek tussen de goedkopere en duurdere versies past niet bij een merk dat vooral ‘premium’ wil zijn en ook de daarbij passende prijzen hanteert.

De A3 Sportback is te koop vanaf €34.370. Dan krijg je de 30 TFSI met een 1,0 liter grote driecilinder benzinemotor (81 kW/110 pk). Getest is de 35 TFSI met een 1,5 liter viercilinder benzinemotor (110 kW/150 pk), die vanaf €36.820 in de prijslijst staat. Als extra rijk uitgeruste S edition kost die €40.820.

De geteste auto is verwend met heel veel opties. Zoals 19 inch wielen (€3081), privacy-glas (€490), optiepakket Zwart (€420), zwarte buitenspiegelbehuizing (€148), geluidsisolerende voorruit (€140), Audi-soundsystem (€407), virtual cockpit plus (€336), bekleding, geruit alcantara/Mono Pur met S-embleem (€771), stoelverwarming vóór (€476), sfeerverlichting (€393), lendensteunen, elektrisch instelbaar (€378), achterbank in drie delen (40:20:40) omklapbaar (€280), opberg- en bagageruimtepakket (€280), driespaaks leren sportstuur, multifunctioneel (€161), usb-oplaadpakket voor achterpassagiers (€70), adaptive cruise-control (€392), Audi Drive Select-rijstijlmenu met instelbaar schokdemperkarakter (€211), grootlicht-assistent (€140), wegrij-assistent (€113) en anti-diefstal wielbouten (€35). Met dit alles komt de prijs van de geteste auto op €49.542.

