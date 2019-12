Test: Audi blijft met A4 een beetje achterlopen

AUTOTESTDe Audi A4 is na vier jaar opgefrist. Toch blijft er enige afstand tot de nieuwste modellen van het merk.

Audi A4 Avant 40 (2.0) TFSI (190 pk/140 kW), vanaf €48.460

Ondanks de uitgebreide facelift is het zichzelf ‘premium’ noemende Audi met de A4 nog niet helemaal bij de tijd. Voor digitale radio moet immers nog steeds 491 euro worden bijbetaald en het goedkoopste uitrustingsniveau heeft geen led-koplampen. Een nuttige innovatie is wel de (op radar gebaseerde) waarschuwing die je krijgt als je wilt uitstappen en er komt een fietser aan. Dan knippert een rood licht aan de binnenkant van het portier.

De draaiknop voor bediening van het MMI-infotainmentsysteem heeft plaatsgemaakt voor een 10,1 inch groot, centraal touchscreen. Maar we zien hier nog niet de drie schermen die de duurdere modellen van de huidige generatie kenmerken. Het infotainment werkt wel goed en blijkt veelzijdig.

Het interieur ziet er fraai uit, met mooie materialen en een stijlvol gestileerde automaathendel. Een grote tunnel in de vloer maakt de achterbank niet volwaardig driepersoons maar de zitruimte is prima, al doen een BMW 3 Touring of Skoda Superb Combi het nog beter.

De bagageruimte wordt mooi verlicht door led-lichtbalken aan weerszijden, maar is met 505 liter inhoud zo’n beetje de kleinste in deze klasse. Concurrenten als de Volvo V60 (529 liter), VW Passat (650 liter) en Skoda Superb (660 liter) bieden meer en dat is toch iets waar kopers van een stationwagon gevoelig voor zijn.

De 2,0 liter grote viercilinder benzinemotor (testverbruik 1 op 13,7) presteert goed, maar de automaat zou soms wat sneller mogen reageren. De auto ligt stevig op de weg: de demping doet zijn best en het veercomfort is acceptabel. Dit is niet de spannendst sturende auto in deze klasse, maar wie geen uitgesproken sportieve ambities heeft, kan er prima mee overweg.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Prima, niet te dorstige benzinemotor.

+ Adequate schokdemping.

+ Innovatief met veiligheid.

Min

- Relatief kleine bagageruimte.

- Geen digitale radio standaard.

- Geen led-koplampen standaard.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

Het probleem van de Audi A4 Avant is dat hij het in weinig opzichten beter doet dan de concurrentie. Zijn bagageruimte valt tegen en ook technisch valt er nog wel wat te verbeteren. Dat maakt hem kwetsbaar in een segment van de markt dat steeds kleiner wordt.

Extra testnotities

De A4 is wereldwijd de meest verkochte Audi en de stationwagon Avant is in Nederland de populairste versie.

De startstop-automaat is soms te nadrukkelijk aanwezig, met een merkbare trilling en je hoort het ook. Dat valt tegen voor een premium auto.

In het dashboard prijkt nog gewoon een klimaatregeling met grote knoppen en dat werkt eigenlijk wel zo lekker. Ook de draaiknop tussen de stoelen voor het radiovolume is fijn en veel prettiger dan bediening met knopjes op het touchscreen of op het stuur.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het volledig digitale instrumentarium, waarmee Audi binnen de Volkswagen Groep enkele jaren geleden de eerste was, zie je tegenwoordig ook bij de andere merken van de familie terug. Je kunt daarmee onder meer de wegenkaart van de navigatie in de volle breedte presenten.

De Audi A4 Avant staat met de geteste 2,0 liter motor – die overigens heel verwarrend 40 TFSI wordt genoemd – in de prijslijst vanaf € 48.460. Dan krijg je het eenvoudigste Pro Line-uitrustingsniveau. Getest is het uitrustingsniveau Launch Edition Sport en daarmee kost dezelfde auto € 51.690. In dit geval kwamen daar nog een paar opties bij: elektrisch bedienbaar panorama-dak (€ 2073), Phone Box (draadloos je smartphone opladen, € 632), kunstleren afwerking van de middenconsole en armsteunen (€ 407), elektrisch verstelbare lendensteunen voor (€ 393), leren, afgevlakt (want sportief) multifunctioneel stuur (€ 162), alcantara bekleding (€ 701), assistentiepakket City (€ 1385), assistentiepakket Tour (€ 863), comfortsleutel (€ 826), matrix led-koplampen (€ 840), led-sfeerverlichting (€ 140) en lichtmetalen wielen 19 inch ‘Turbine’ (€ 2344, inclusief de extra bpm). Alles bij elkaar brengt dit de totaalprijs van de geteste auto op € 62.456.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld