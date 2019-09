Test BMW 1 Serie: de goedkoopste rijdt als de beste

BMW 118iA (140 pk/103 kW), vanaf € 34.929

De liefhebbers die in het verleden een BMW kochten, deden dat vaak vanwege de veelgeprezen rijkwaliteiten van het merk. Briljante motortechniek en een voorbeeldig stuur- en weggedrag: daar is het merk groot mee geworden. Sportieve rijders waardeerden in het bijzonder de achterwielaandrijving, omdat auto’s daarmee in het grensgebied van hun kunnen vaak beter bestuurbaar blijven.

Toch durft BMW daar met de komst van de nieuwe 1 Serie afscheid van te nemen. De reden? Voorwielaandrijving met een dwarsgeplaatste motor leidt tot meer interieurruimte en met alle moderne technologie - in het bijzonder de elektronica - zijn er tegenwoordig genoeg hulpjes aan boord om een auto aan het wegdek gekleefd te kunnen houden. De nieuwe 1 Serie vertoont dan ook nog steeds een uitgesproken sportief en uitdagend weggedrag. Natuurlijk neigt hij in een te snel genomen bocht uit de koers te raken, typisch trekje van een voorwielaandrijver, maar dan grijpt de tractiecontrole razendsnel in.

Het interieur is niet verrassend als je de andere BMW’s van deze generatie kent. En het infotainment is minder geavanceerd als bij Mercedes, maar wel helemaal bij de tijd. Het interieur is veel ruimer dan bij de vorige generaties, terwijl de auto toch niet groter is geworden. Achterin is er nu echt voldoende zitruimte. Enig minpunt blijft de flinke tunnel in de vloer bij de achterbank. De bagageruimte biedt 20 liter meer inhoud dan voorheen en heeft het volwassen formaat van een Golf.

Anders dan de typeaanduiding doet vermoeden heeft deze BMW een 1,5 liter grote driecilinder turbo-benzinemotor (140 pk/103 kW). Die motor (testverbruik 1 op 12,3) maakt de 1 Serie snel en hij past in combinatie met de fijne automaat goed bij de sportieve aspiraties.

PLUS

+ Uitdagend weggedrag.

+ Mooie aandrijflijn.

+ Prima zitruimte achterin.

+ Flinke bagageruimte.

MIN

- Standaard uitrusting valt op sommige punten tegen.

- Flinke tunnel in de vloer achterin.

EINDCIJFER

8,3

CONCLUSIE

De nieuwe BMW 1 Serie is de best rijdende auto in zijn klasse: vooral de kwaliteit van de besturing en de wegligging zijn ongeëvenaard. Hij kan de achterwielaandrijving gemakkelijk missen. Jammer alleen dat hij in de uitrusting steken laat vallen.

EXTRA TESTNOTITIES

De standaard uitrusting van de 1 Serie laat te wensen over. Je moet bijbetalen voor cruisecontrol, parkeersensoren, led-koplampen en zelfs voor DAB digitale radio (die kost €267). Dit zijn opties die je toch eigenlijk standaard mag verwachten bij een merk dat zich ‘premium’ noemt en daardoor ook de prijzen hoog houdt.

De M Sport-versie van de geteste auto brengt een stevig sportonderstel met zich mee. Wie nadrukkelijk comfort zoekt, kan dat beter weglaten, al levert het natuurlijk wel een extra bijdrage aan het uitdagende karakter van deze auto.

Het M Sport-onderstel ligt een centimeter lager op de weg dan het standaard onderstel.

Een van de elektronische hulpjes die tot het formidabele weggedrag leiden is Performance Control. Dat zorgt voor maximale tractie door een flexibele verdeling van de aandrijfkracht tussen de voorwielen.

Eerder al namen andere BMW’s afscheid van achterwielaandrijving, zoals de 2 Serie Active Tourer en de X1 en X2.

BMW neemt bij deze generatie van de 1 Serie óók afscheid van (dorstige) zescilinder motoren én van driedeurs versies.

De sterker gemotoriseerde versies van deze BMW zijn met vierwielaandrijving verkrijgbaar.

Deze auto heeft dezelfde technische basis als de 2 Serie Active Tourer en de Mini Countryman.

Uiteraard is deze BMW er ook weer als diesel. Later volgt nog een plug-in hybride van de 1 Serie.

De interieurmaterialen zijn van mooie kwaliteit en ook de afwerking is voorbeeldig. De dikke, mooi ronde rand van het stuur ligt heerlijk in de hand.

Het digitale instrumentarium (optioneel, want standaard is analoog) oogt wat chaotisch en niet zo duidelijk. Dan hebben we het vooral over de tellers voor snelheid en toerental.

De sportkuipen in de geteste (M Sport) versie geven goede steun, maar zijn wel hard. Daar moet je van houden.

Onder de laadvloer schuilt nog verrassend veel extra bergruimte.

Mooi dat het infotainment zoveel keuzes biedt als het om de bediening gaat: touchscreen, centrale iDrive-knop tussen de voorstoelen, gesproken commando’s en zelfs sommige gebaren worden door de auto begrepen. Draai een rondje met je vinger en het volume van de radio gaat harder.

Voordat je uitstapt, vraagt de auto of hij tijdens het parkeren de ventilatie moet inschakelen. Dat is handig op warme dagen en typisch iets wat een premium merk als BMW onderscheidt van goedkopere merken.

De toekomstige nieuwe 2 Serie behoudt nog wél achterwielaandrijving. Die krijgt dus niet dezelfde aandrijftechniek als de 1 Serie.

De BMW 1 Serie is te koop vanaf €33.914. Dan krijg de 118i met handbak. Getest is deze versie, maar dan met automatische versnellingsbak. Hij is er vanaf € 34.929 en dat is niet zo veel duurder. Immers, voor amper duizend euro meer krijg je een zeventraps automaat die deze auto ineens veel comfortabeler maakt en ook positief is voor zijn restwaarde.

Standaard heeft elke 1 Serie rijstrookbewaking, vermoeidheidscontrole, BMW Live Cockpit met 8,8 inch centraal aanraakscherm en iDrive-bedieningsknop, BMW Connected Pack (drie jaar internet-abonnement) met apps voor nieuws, weer, office, bedieningsfuncties van de auto met een app, het naar de auto zenden van navigatiebestemmingen, weergave van de voertuiglocatie én 24/7 beschikking over een Personal Assistant via het BMW Callcenter. Die kan je helpen bij het vinden van een bestemming, planning van je reis, openingstijden van restaurants of het boeken van hotels.

De geteste auto is van een flink aantal opties voorzien. Om te beginnen is dat het BMW Executive Edition pakket (€ 1995) en het High Executive pakket (€ 1495). En dan is de auto ook nog eens verrijkt met het Audio Media Pack (€ 750), Parking Pack (€ 250), Safety Pack (€ 750), speciale 19 inch wielen (€ 1313), M Sport-remsysteem (€ 640), stuurverwarming (€ 213),elektrische achterklepbediening (€ 534), panorama-dak (€ 1175), opbergpakket voor de kofferbak (€160), ski-luik (€ 213), Isofix-bevestiging kinderzitjes (€106), adaptieve led-koplampen (€534), head-up display (€961), Harman Kardon surround audiosysteem (€534), modelvariant M Sport (€3295), M sportstoelen (€534) en een M achterspoiler (€235). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €50.616.

