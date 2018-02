Test BMW X3: Duur en nog niet perfect

De nieuwe BMW X3 moet zich staande houden tussen sterke concurrenten als de Audi Q5, Mercedes GLC, Volvo XC60 en Jaguar F-Pace. Lukt hem dat?

Het valt niet mee om de compleet nieuwe X3 van andere BMW's uit de X-familie te onderscheiden. Maar karakter heeft hij wel. Bijvoorbeeld met zijn hightech innovaties. Zoals de radiografische sleutel met beeldscherm om allerlei functies te bedienen en informatie over de auto te zien. Of de bediening van het infotainment met handgebaren: draai met je vinger rond in de lucht en het geluid van de radio gaat harder of zachter.

Na al dit vernuft is de teleurstelling des te groter als je rijstrookbewaking inschakelt. Die moet ervoor zorgen dat er automatisch wordt teruggestuurd als je onbedoeld een lijn op het wegdek overschrijdt. Maar in de praktijk ziet de auto die lijn soms niet. Bovendien gaat het terugsturen te abrupt, waardoor het systeem vervolgens ook weer abrupt vanaf de andere lijn moet terugsturen. Bij andere merken werkt dit echt beter.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De derde generatie van de X3 verstouwt 50 liter meer bagage. De zitruimte is riant, alleen de voetenruimte achterin is beperkt. In de standaarduitrusting vallen op de grootlicht-assistent (voorkomt verblinding van tegenliggers), internet inclusief real time verkeersinformatie, een noodoproepsysteem en een wifi-hotspot. Aardig is ook dat BMW 3 jaar garantie biedt, terwijl premium merken zich lange tijd slechts tot de wettelijke verplichte twee jaar beperkten.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De viercilinder 2,0 liter dieselmotor met twee turbo's levert 190 pk. Dat leidt tot een vlotte acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u in 8,0 seconden. Tijdens deze test lag het verbruik rond de 1 op 12,5. Bij de vorige generatie had BMW al afgerekend met de stugge vering die de X3 bij zijn debuut nog kenmerkte. Het comfort is in orde, alleen doen de (optionele) 20 inch wielen er een beetje afbreuk aan. De besturing van de X3 is zo mogelijk nog scherper geworden en de koersvastheid - inclusief vierwielaandrijving - behoort nog steeds tot de top in deze klasse.

PLUS

Goede zitruimte. Scherp weggedrag. Fijne aandrijflijn. Innovaties.

MIN

Hoge prijs. Gebrekkige rijstrookbewaking. Beperkte voetenruimte achter.

EINDCIJFER

7,6

CONCLUSIE

De X3 is nog altijd een van de fijnste SUV's om mee te rijden. Maar daar vraagt BMW dan ook wel een erg hoge prijs voor.

EXTRA TESTNOTITIES

- Door het relatief hoge dak (in vergelijking met de concurrentie) is er veel hoofdruimte én heb je goed zicht door grote, hoge ramen rondom.

- Geen ander merk biedt zoveel keus in de bediening van het infotainment als BMW. Aanraakscherm, of toch liever de centrale knop i-Drive, of toch maar gesproken commando’s? Het kan allemaal. Tot en met handgebaren voor sommige functies (navigatie, telefoon, audiovolume) aan toe.

- Weinig merken hebben zo’n goed head-up display als BMW. Het is kleurrijk, zeer informatief en bijzonder duidelijk dankzij de hoge resolutie.

- Echt goedkoop is zo’n BMW niet. Alleen de metaal-lak kost al € 1.295. De testauto heeft bovendien een flink aantal opties, zoals het High Executive pakket (€4.995), Audio Media Pack (€ 795),