Test BYD Atto3: de eerste Nederlandse auto van het Chinese merk BYD

AUTOTESTDe volledig elektrische Atto 3 is de eerste personenauto in Nederland van het Chinese merk BYD ( Build Your Dreams ), ’s werelds grootste fabrikant van elektrische auto’s. Hij gaat het hier opnemen tegen concurrenten als de Kia Niro EV, VW ID en Renault Mégane E-Tech en moet dus van goeden huize komen. Dat doet hij ook, blijkt uit de test van onze autoredactie.

BYD Atto 3 (204 pk/150 kW), vanaf 42.998 euro

BYD begeeft zich nu voor het eerst met personenauto’s op de Nederlandse markt. De elektrische bussen van het merk zijn hier al jaren te koop. Die rijden onder meer op Schiphol om passagiers van en naar de terminals te brengen.



Deze eerste BYD zit stevig in elkaar: geen piepjes en geen rammels. De fraai ogende materialen voelen prettiger aan dan bij menig concurrent. Met een knop op het stuur kun je het reusachtige, centrale beeldscherm (maar liefst 15,6 inch) naar eigen voorkeur in horizontale of verticale stand zetten. Het infotainment bevat verder alles wat je in een moderne auto verwacht, maar werkt gek genoeg niet in de Nederlandse taal. En dat je niet snel en gemakkelijk het klimaat kunt veranderen maar daarvoor naar het scherm moet, is allesbehalve ideaal.

Op de achterbank heb je genoeg zitruimte, maar je bovenbenen worden nauwelijks ondersteund doordat de zitting te dicht bij de vloer is geplaatst. Gelukkig is dat wel een vlakke vloer, waardoor een derde passagier op de achterbank niet met zijn voeten in de knel komt. De bagageruimte is met 440 liter groot genoeg, maar sommige concurrenten bieden net iets meer. Bij het omklappen van de achterbank ontstaat een mooi vlakke laadvloer.

De Atto 3 blijkt snel genoeg (0-100 km/u in 7,2 seconden) en heeft een topsnelheid van 160 kilometer per uur. Het 60,48 kWh batterijpakket belooft een actieradius van 420 kilometer; reken in de praktijk op ruim 350 kilometer. Ten opzichte van menig concurrent is dat een bescheiden bereik.

Hoewel de Atto 3 stevig op de weg ligt en fijn stuurt, is hij niet de strakst rijdende auto in deze klasse. Hij onderscheidt zich vooral door zijn uitzonderlijk goede veercomfort. Een tegenvaller is het kunstmatige geluid, bedoeld voor veilig rijden bij lage rijsnelheden. Dat klinkt te luid in het interieur, terwijl je bij een elektrische auto juist stilte verwacht. En dat de rijwind soms stevig doorklinkt helpt ook al niet mee.

Plus

+ Heerlijk comfortabel geveerd.

+ Fraaie afwerking, solide gebouwd.

+ Kantelbaar, groot infotainmentscherm.

+ Bijna complete uitrusting.

Min

- Tegenvallend zitcomfort achterin.

- Infotainment niet in het Nederlands.

- Rumoeriger dan verwacht door rijwind en kunstmatig rijgeluid.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

De BYD Atto 3 is in vele opzichten een doordachte en prima rijdende auto met uitzonderlijk goed veercomfort. Hij zou alleen wat stiller mogen zijn. Een ware prijsbreker is deze Chinese auto niet, maar zijn uitrusting en kwaliteit overtreffen de verwachtingen.

Extra testnotities

BYD heeft erg goed nagedacht over zijn debuut. Bij de ontwikkeling en het design van het eerste model, de Atto 3, is namelijk rekening gehouden met de wensen en verwachtingen van de Europese automobilist.

De Atto 3 vertoont vooral in het kleurrijke interieur geslaagd design, met veel aandacht voor emotie en details. Zo zien we in het dashboard vormen die doen denken aan een menselijke spierbundel en de uitstroomroosters van het klimaatsysteem zijn geïnspireerd op halters uit de sportschool. De bedieningshendel van de automaat doet denken aan de centrale hendel in een vliegtuigcockpit. Bij de luidsprekers in de portieren hebben de ontwerpers een gitaar voor ogen gehad, compleet met elastieken die aan snaren doen denken.

Met de veiligheid zit het wel goed: bij de EuroNCAP-botsproef haalde deze BYD laatst de maximale score van 5 sterren.

Apple CarPlay en Android Auto komen begin volgend jaar beschikbaar in deze auto. Updates gaan over the air, dus je hoeft er niet voor naar de garage. Dat is maar goed ook, want BYD heeft op dit moment weinig servicepunten. Je vindt ze in Amsterdam en Rotterdam, gecombineerd met showrooms van het merk. Wie er voor onderhoud of reparatie naartoe moet, kan als BYD-rijder een beroep doen op haal- en brengservice.

BYD heeft plannen om de komende tijd meer locaties te realiseren. Voor service kan je straks ook terecht bij een aantal vestigingen van de Louwman Group, het bedrijf dat BYD in Nederland op de markt brengt en de afgelopen jaren vooral bekend werd als importeur van Toyota, Lexus en Suzuki.

BYD maakt al 27 jaar zelf batterijen, onder meer voor iPhones. Voor de auto’s gaat BYD prat op zijn extra platte Blade-batterij. Die laat zich heel compact inbouwen, claimt het merk. Maar helaas leidt dat er niet toe dat het zitkussen van de achterbank genoeg afstand houdt tot de vloer. De bovenbenen worden te weinig ondersteund.

Onhandig in het infotainment is dat je voor bijvoorbeeld FM- of DAB-radio verschillende apps moet aanklikken. Bovendien zet het systeem de digitale radiostations niet in alfabetische volgorde en dan is het is lastig zoeken naar jouw favoriete zender.

De navigatiekaarten zijn van Here, een leverancier waarvan ook veel Europese autofabrikanten gebruikmaken.

Vrijwel alles wat je in een moderne auto verwacht zit in deze Atto 3: draadloos opladen van je telefoon, achteruitrijradar, spraakbediening, parkeersensoren rondom, 4G-internet, radiografische sleutelkaart voor keyless entry, noem maar op.

Helaas: voorin deze elektrisch auto schuilt geen extra bagageruimte (de zogenaamde frunk).

Wie denkt met een Chinese auto lekker goedkoop uit te zijn, komt bedrogen uit. Aan kwaliteit hangt een prijskaartje en daar gaan de nieuwe, Chinese automerken tot nu toe geen verandering in brengen. Want BYD vraagt minimaal 42.998 euro voor de Atto 3 Comfort. Ter vergelijking: de Kia Niro EV is er vanaf 43.795 euro en de Renault Mégane E-Tech vanaf 43.990 euro.

Standaard in de Atto 3 Comfort zijn onder meer een 12,8 inch aanraakscherm, een warmtepomp in de elektrische aandrijflijn, glazen panorama-schuifdak, sportstoelen van veganistisch leer, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en een dodehoeksensor.

Voor 2000 euro meer krijg je de hier geteste Design-uitvoering met een vehicle to load-aansluiting (3,3 kW om accessoires zoals e-bikes op te laden vanuit de auto), een elektrisch bedienbare achterklep, het grote 15,6 inch aanraakscherm en een intelligent (Nano) filtersysteem voor de interieurlucht.

Het is op dit moment nog niet bekend of de Atto 3 een aanhanger kan trekken, laat staan wat het gewicht daarvan mag zijn.

Tijdens deze test bedroeg het stroomverbruik 19,5 kWh op de 100 kilometer. Volgens fabrieksopgave is het verbruik 16,3 kWh per 100 km.

De 3-fase boordlader werkt met 11 kW. Daarmee laad je bij een DC-snellader in 44 minuten op van 10 naar 80 procent.

Deze BYD weegt 1725 kilogram en dat is netjes voor een elektrische auto.

BYD geeft 4 jaar of 120.000 kilometer algemene garantie. Op de elektrische aandrijflijn geldt een garantie van 8 jaar of 200.000 kilometer.

De Atto 3 is het debuutmodel van BYD in Nederland. Binnen een paar maanden volgen grotere modellen van het merk: de Han en Tang.

Weetje: een Atto is een tijdseenheid, net zoals een minuut of uur. Een attoseconde is een triljoenste van een seconde.

