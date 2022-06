Test Dacia Duster: groot, stoer en waar voor je geld

Dacia Duster TCe 150 EDC (150 pk/110 kW), vanaf €28.850

De Duster is langer en hoger dan de meeste concurrenten in deze prijsklasse. Dat leidt tot veel zitruimte op de achterbank, waar je bovendien een geweldig uitzicht hebt dankzij de grote zijramen. En dan is er ook nog eens een flinke bagageruimte. Jammer alleen dat je na het omklappen van de bankleuning een hoogteverschil in de laadvloer houdt. Ook heeft de Dacia niet zoals sommige concurrenten hendels bij de achterklep waarmee je die bankleuning op afstand omklapt.

Met ledverlichting rondom en een sleutelkaart is de Duster helemaal van deze tijd. Toch kan deze Dacia niet helemaal verhullen dat hij een prijspakker is. In het interieur zien we veel plastic, dat soms een te goedkope indruk maakt. En het instrumentarium blijkt een zwart-witscherm.

Van bedieningsgemak getuigen de handige en best chic ogende draaiknoppen van de klimaatregeling. Het centrale beeldscherm is wat laag geplaatst, waardoor je eerder je ogen van de weg moet halen. Maar het relatief eenvoudige infotainment biedt verder eigenlijk alles wat je verwacht en werkt duidelijk, snel en goed. De stengel voor de audiobediening aan de stuurkolom is typisch iets van Renault: hij verdwijnt soms achter het stuur en dat is niet handig.

De automaat is een aanrader: daarmee rijdt deze auto erg fijn, niet in de laatste plaats omdat hij ook een pittige en soepele 1,3-liter viercilinder benzinemotor heeft (testverbruik 1 op 16,4). De Duster stuurt soms net iets te licht en ook minder precies dan sommige concurrenten. Het veercomfort is goed, maar het onderstel brengt de carrosserie soms te gauw in beweging. Dat kan voor de inzittenden tot een wat onrustige rit leiden en maakt zijn wegligging niet optimaal.

Plus

+ Waar voor je geld.

+ Veel zitcomfort op de achterbank.

+ Grote bagageruimte.

+ Prima aandrijflijn.

+ Comfortabel geveerd.

Min

- Flexibiliteit bagageruimte kan beter.

- Weggedrag soms te onrustig.

- Doet hier en daar goedkoop aan.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

De Duster is een ideale gezinsauto: ook op de achterbank van deze Dacia zit je als een vorst. Zijn weggedrag en aandrijflijn laten weinig te wensen over, maar hier en daar verraadt hij waarop bezuinigd is om de prijs te drukken.

Extra testnotities

Grappig: Dacia noemt in zijn brochures de topsnelheid (in dit geval 199 km/u) met als toevoeging ‘op het circuit’. Mogelijk uit angst om verweten te worden dat het met zijn auto’s illegale snelheden realiseert? Wat natuurlijk niet in heel Europa het geval is: op sommige trajecten van de Duitse Autobahn geldt nog altijd geen snelheidslimiet.

Bezuinigingsmaatregel: het navigatiesysteem bevat standaard alleen de kaarten van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Wil je bijvoorbeeld ook in Frankrijk of Italië navigeren? De kaart voor heel West-Europa kost 100 euro extra.

Vorig jaar onderging de Duster nog een facelift, maar die was bescheiden. Doet Dacia wel vaker. Hiermee houdt het merk de prijs laag (want weinig ontwikkelingskosten) én behouden de al rijdende Dusters een relatief hoge restwaarde. Ze zijn dan als gebruikte auto niet meteen verouderd.

Deze auto mag een geremde aanhanger van maximaal 1200 kg trekken.

De Duster is niet de stilste SUV in zijn klasse. Wat meer geluidsisolatie zou hem goed doen, maar ja: dat kost weer geld en kan zijn prijs opdrijven.

Wie waarde hecht aan een extra goede wegligging, ook bij regen en gladheid, doet er verstandig aan de 4x4-versie van de Duster te overwegen. Die staat vanaf €29.690 in de prijslijst en dat is echt niet duur voor een vierwielaangedreven SUV. Bovendien gaat het trekvermogen dan omhoog van 1200 naar 1500 kg: interessant voor caravanliefhebbers.

Met het ruimte-aanbod maakt deze Dacia meer indruk dan de Captur, om maar eens een bekend lid uit de Renault-familie te noemen.

De trend van de driecilinders is aan deze Dacia voorbijgegaan. Het zou hem nog zuiniger kunnen maken, alhoewel met het testverbruik van ruim 1 op 16 best te leven valt.

De Duster is verkrijgbaar met een soepel werkende automaat; comfort dat een ander populair model van Dacia, de gloednieuwe 7-persoons Jogger, niet kent.

De Dacia Duster is te koop vanaf €20.550. Dan krijg je de TCe 100 Bi-Fuel (100 pk/74 kW), die zowel op benzine als lpg kan rijden. Getest is de TCe 150 EDC (150 pk/110 kW), die alleen op benzine rijdt en standaard een automatische 6-versnellingsbak met dubbele koppeling heeft. Hij staat vanaf €28.850 in de prijslijst, maar dan krijg je ook meteen de rijke Prestige-uitrusting.

In dit geval waren er ook een paar opties aan boord: oranje lakkleur, speciale bekleding en een zwart dashboard (€595), Pack Easy bestaande uit een sleutelkaart en twee usb-aansluitingen aan de achterkant van de middenconsole (€245), videocamera’s voor beeld rondom (€245), een reservewiel (thuiskomer, €145) en de navigatiekaart voor West-Europa (€100). Hiermee komt de totaalprijs van de geteste auto op €30.180.

