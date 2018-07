Test DS7 Crossback: kroonjuweel van Citroën

DS7 Crossback BlueHDI 2.0 (180 pk) automaat, vanaf €54.490

De DS7 Crossback is het kroonjuweel van Citroën, al wil de fabrikant ons anders doen geloven. Die hamert er voortdurend op dat DS tegenwoordig een zelfstandig merk is en dat je zo'n DS dus niet simpelweg als Citroën mag bestempelen. Dat de relatief dure DS7 Crossback dezelfde technische basis heeft als de Peugeot 3008, pleit ook al niet voor zijn exclusiviteit. Die Peugeot is een prima auto, maar haalt niet de kwaliteit van de Duitse topmerken.

Qua uitstraling begeeft de DS zich wél op topniveau. De koplampen lijken in een vitrine schuilende juwelen, die een sierlijke pirouette draaien zodra ze geactiveerd worden. De achterlichten ogen als mozaïek. De startknop knippert rood, als een kloppend hart, voordat je de auto hiermee tot leven wekt. Vervolgens draait een hip, analoog klokje uit het dashboard omhoog. Showtime!

Royaal

De stoelen en bank zitten heerlijk. De zitruimte op de achterbank is royaal, de kofferbak is met 555 liter groot en de laadvloer laat zich op verschillende niveaus plaatsen. In de gebruiksvriendelijkheid valt wel wat te verbeteren. Zo ontnemen de brede portierstijlen voor een belangrijk deel het zicht van de bestuurder naar schuin achter. Ook onhandig: de snelkeuze-toetsen van het infotainment hebben te weinig profiel, waardoor ze lastig te onderscheiden zijn. En als je deze knoppen bedient, neigt je arm op de hendel van de automaat te steunen: onhandig. Bovendien is het wennen aan de elektrische raambediening tussen de voorstoelen.

Comfort

De krachtige en soepele dieselmotor (testverbruik 1 op 13) en achttraps automaat staan garant voor rijtechniek op niveau. De DS7 is - met zijn besturing en wegligging - niet de sportiefst rijdende auto in deze klasse, maar die wil hij ook niet zijn. Comfort staat hier voorop en dat merk je aan het formidabele veergedrag, waarbij een camera vooruit kijkt naar oneffenheden in het wegdek en de schokdempers daarop voorbereidt.

PLUS

Zeer exclusieve uitstraling.

Comfort van het hoogste niveau.

Intelligent onderstel.

MIN

Brede portierstijlen beperken het zicht.

Ergonomie kan hier en daar beter.

EINDCIJFER

7,8

CONCLUSIE

Met de DS7 Crossback rijd je echt iets bijzonders. Het design getuigt van exclusiviteit en ook het zit- en veercomfort zijn van uitzonderlijk niveau. Aan de gebruiksvriendelijkheid valt nog wel wat te verbeteren.

EXTRA TESTNOTITIES

- -De DS7 legt binnen PSA (Citroën, DS, Peugeot, Opel) alle grenzen als het gaat om design, comfort en luxe. Maar tegelijkertijd is hij voor een product van deze fabrikant uitzonderlijk duur. De goedkoopste DS7 staat vanaf in de prijslijst: dat is nogal wat voor een Franse auto. Hij zal – vooral ook in de praktijk – moeten bewijzen of hij zich met zijn kwaliteit en betrouwbaarheid daadwerkelijk kan meten met de premium modellen van Mercedes, BMW en Audi.

- - De typische driehoekvorm van het DS-logo keert op tal van plekken terug. En de leren stoelbekleding heeft het sierlijke patroon van een leren horlogebandje. Ook het gestanste metaal, onder andere in de middenconsole, is geïnspireerd op een techniek uit de horloge-industrie. Het parelachtige stiksel in het leer van het dashboard is afgekeken van de haute couture. Prachtig allemaal, al balanceert DS soms wel op de grens van kunst en kitsch.

- - Bijzonder in de DS7 is Nightvision: een infraroodcamera in de grille identificeert objecten, voetgangers en dieren op de weg over een maximale afstand van 100 meter. Het instrumentenpaneel in het dashboard toont de omgeving van de auto, waarbij een rode omlijning alle potentieel gevaarlijke obstakels aanduidt.

- - De hendel van de richtingaanwijzer en die van de cruise control zitten dicht tegen elkaar aan de stuurkolom: ­­dat is niet echt handig, want je kunt je gauw vergissen.

- - De radioantenne is als een koperdraad aan de bestuurderskant in de voorruit ingebouwd en dat staat niet echt fraai. Bovendien, waarom niet aan de bijrijderskant, waar in de praktijk minder vaak iemand zal zitten?

- -Lekker luxueus: desgewenst beschikken de achterpassagiers over hun eigen klimaatregeling, USB-aansluitingen en elektrisch verstelbare rugleuning.

- - Ook fijn: eindelijk eens een SUV met een vlakke vloer bij de achterbank.

- - Deze auto is ontworpen door de Nederlander Ivo Groen, die bij DS de designafdeling leidt.

- - Het karakter in het design is uitzonderlijk. Zet een willekeurige VW naast de DS7 en je begrijpt meteen wat we bedoelen. Tot in het allerkleinste detail is over alles nagedacht, ook in het interieur.

- - Uiteraard beschikt de DS7, zoals het een dure auto betaamt, over een menu om het rijkarakter te veranderen. Het verschil tussen Comfort (zacht deinende vering) en Sport (strak stevig, met een sportieve brom in het motorgeluid) blijkt opmerkelijk groot en daarmee bewijst het systeem zijn nut.

- - De geteste versie is de BeChic die met de 2.0 BlueHDI dieselmotor en standaard automaat vanaf €54.490 in de prijslijst staat. Standaard heeft deze uitvoering tal van elektronische rijhulpen, maar ook DS Active Scan Suspension (een camera kijkt vooruit naar het wegdek en past het karakter van het onderstel razendsnel aan voor optimaal veercomfort en de allerbeste wegligging) en het digitale dashboard met 12,3 inch scherm. In dit geval is de auto bovendien voorzien van uitrustingspakket DS-Inspiration Opéra (vernoemd naar een chique wijk in Parijs, met de mooiste materialen en het mooiste leer) en dat kost €6.660. Andere accessoires op de geteste auto zijn een alarmsysteem (€550), Pack Easy Access (€1.000), inductieladen voor de smartphone (€150), Poly-sfeerverlichting (€250), uitbreiding automatische airco met twee klimaatzones achterin (€250), actieve LED-koplampen €1.280), DS Connected Cam (op internet aangesloten dashcam, €300), Night Vision (€1.930), panorama-dak (€1.250), DS Sensorial Drive (menu om de sfeer in de auto aan te passen, €50), ruimtebesparend reservewiel (€150), geluidwerende, gelaagde zijruiten (€500), Pack Modularité (€200), audiosysteem Focal Elektra (€1.000), 20 inch lichtmetalen wielen (€1.100) en DS Connected Pilot (gedeeltelijk autonoom rijden, €2.380). Alles bij elkaar brengt dit de totaalprijs van de geteste auto op €73.490.

