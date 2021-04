Test Ford Kuga: benzinemotor is prima alternatief

AUTOTESTFord levert de Kuga voor het eerst ook als plug-inhybride. Maar die maakte een valse start: kort na zijn introductie bleek hij brandgevaarlijk en werd de verkoop in allerijl gestopt. Gelukkig is deze Ford er ook met alleen een benzinemotor.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost (150 pk/110 kW), vanaf €37.710

De Kuga met benzinemotor staat centraal in deze test, maar toch nog even een vergelijking met die plug-inhybride (PHEV). Die brengt meteen het gemak van een automaat met zich mee: iets wat in de conventionele versies gek genoeg niet eens leverbaar is. Ook biedt de hybride 75 pk meer motorvermogen.

Als je veel korte ritten maakt, rijd je in zo’n hybride vaak elektrisch en dat is natuurlijk goedkoper dan het rijden op benzine. Bovendien betaal je voor zo’n PHEV slechts de helft van de wegenbelasting. Maar daar staat tegenover dat de benzineversie tot wel 5000 euro goedkoper is en maar liefst 300 kilogram minder weegt. Dat merk je niet alleen in het brandstofverbruik en de prestaties, maar ook in het weggedrag.

Bij de testauto over dat weggedrag niets dan lof. Ford heeft een naam hoog te houden als het gaat om rijeigenschappen en deze Kuga onderstreept dat nog eens. Hij ligt stevig op de weg, stuurt bijzonder fijn en het veercomfort is in orde. En dan te bedenken dat deze ST-uitvoering een nog iets steviger afgestemd onderstel heeft.

Ook de benzinemotor (testverbruik 1 op 14) verrast. Een driecilinder, maar in de praktijk is dat nauwelijks te merken. Hij reageert soepel en alert op het gaspedaal. De fijn schakelende zesbak maakt het rijplezier compleet.

De Kuga, in feite een SUV die gebaseerd is op de Focus, blijkt verder een ruime en praktische auto. Op de achterbank heb je meer dan genoeg zitruimte. Bovendien is die achterbank verschuifbaar. Ook de bagageruimte is met 475 tot 645 liter (afhankelijk van de verschuifbare achterbank) groot genoeg. De geteste Kuga kan een geremde aanhanger tot 1600 kilogram trekken.

Plus

+ Voorbeeldige rijeigenschappen.

+ Ruim.

+ Gebruiksvriendelijk tot in detail.

Min

- Geen automaat leverbaar.

- In het gebruik is de hybride voordeliger.

Eindcijfer

8,8

Conclusie

De Ford Kuga blijkt met alléén een benzinemotor een aantrekkelijk alternatief voor de plug-inhybride. Dit is een handige, ruime en erg goed rijdende SUV waarbij opmerkelijk veel aandacht is besteed aan gebruiksvriendelijke details.

Extra testnotities

Het infotainment is in orde, maar niet meer dan dat. Sommige concurrenten zijn op dit gebied alweer een paar stappen verder. Sowieso lijkt Ford te worstelen met het infotainment. Vorig jaar werd nog een nieuwe generatie gepresenteerd, die zou debuteren in de elektrische Mach-e. Maar enkele maanden later maakte Ford bekend juist met Google in zee te gaan, om de komende jaren een Android-besturingssysteem in het infotainment los te laten.

Zelfs de goedkoopste versies van de Kuga hebben al een behoorlijk goede uitrusting.

Handig: aan weerszijden van de bagageruimte knoppen waarmee je de bankleuning op afstand omklapt.

Verrassend: de extra bagagevakken onder de laadvloer.

De ‘zachte hoedenplank’ (afdekzeil) gaat meteen met de achterklep omhoog. Inladen wordt daarmee extra gemakkelijk. In het donker helpen twee sterke lampen voor beter zicht: in de bagageruimte én in de achterklep.

De tankopening bevat geen tankdop, maar opent meteen met de tankklep: handig. Bovendien is de vulopening zo geconstrueerd dat je je niet kunt vergissen bij het benzine of diesel tanken.

Voor de liefhebbers van goede audio is in de Kuga een B&O-systeem leverbaar.

Bijzonder: de verstelbare bekerhouders voorin.

De geteste auto was naar onze mening iets te stevig geveerd. De ST-Line heeft nu eenmaal een sportiever afgestemd onderstel. Maar ongetwijfeld zullen ook de gekozen banden (225/55 R19) een rol hebben gespeeld.

Het interieur is opmerkelijk netjes en sierlijk afgewerkt, ook achterin.

Ook handig: de in hoogte verstelbare laadvloer.

Er bestaat ook een Kuga als stekkerloze (of zelfopladende) hybride. Maar die variant wordt in Nederland niet geleverd.

De Kuga is als 1.5 EcoBoost met 120 pk/88 kW benzinemotor te koop vanaf €34.120. De geteste auto is de 1.5 EcoBoost met meer motorvermogen (150 pk/110 kW) en die is vanaf €37.710 te koop. De testauto heeft bovendien het rijkere uitrustingsniveau ST-Line X waarmee zijn prijs op €41.060 komt. Hij heeft ook nog een aantal opties aan boord: Driver assistance pack, Technology pack, Design pack, Winter pack, 10-voudig verstelbare bestuurdersstoel, panoramadak, handsfree achterklepbediening en een wegklapbare trekhaak.

