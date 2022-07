Test Ford Mustang Mach-E GT: bloedsnel maar ook onstuimig

Ford Mustang Mach-E GT (487 pk/358 kW), vanaf € 82.920

Dat de sportieve Mach-E in de basis ook een gezinsauto is, staat buiten kijf. Hij biedt op de achterbank voldoende zitruimte voor volwassenen en ook de bagageruimte is toereikend. Verder is de Mustang soms lekker eigenwijs: de deuren open je niet met de bekende portiergrepen, maar met een drukknopje en kleine hendel, die er overigens best lullig uitziet voor zo’n stoere auto.

Voorin de Ford domineert een groot, verticaal gemonteerd beeldscherm. Maar het veelomvattende infotainment zit niet altijd logisch in elkaar om er snel je weg in te vinden.

Zodra je het gaspedaal aantipt, gaat de Mustang er onstuimig vandoor. Vooral zijn sprintvermogen is indrukwekkend, ook bij inhaalmanoeuvres op de snelweg. Vanuit stilstand accelereert hij in 3,7 seconden naar 100 km/u. En het karakter van zijn besturing is al even voorbeeldig.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Ford Mustang Mach-E-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Tot zover het goede nieuws. Want niet in alle opzichten maakt deze Mach-E zijn beloften waar. Zo blijkt het onderstel onvoldoende in staat om het koetswerk stabiel te houden. Op oneffen wegdek wiebelen de inzittenden al gauw alle kanten op en zoveel onrust is ook niet ideaal voor de wegligging.

De GT is bovendien nog eens 90 kilo zwaarder dan de zwaarste versie van de gewone Mach-E. En dat hoge gewicht van 2.273 kilogram kan hij in het weggedrag niet verbloemen. De auto voelt zwaar aan. En vooral op vochtig wegdek lukt het de Mustang niet altijd het enorme motorvermogen op het wegdek over te brengen. Dan verliezen de achterwielen het contact met het asfalt en gaat de achterkant van de auto heel even een eigen leven leiden, totdat de elektronica ingrijpt. Met dit alles is hij toch niet helemaal de sportauto die Ford voor ogen had.

Plus

+ Bliksemsnel.

+ Originele vormgeving.

+ Voldoende ruimte.

+ Complete uitrusting.

Min

- Te onrustige wegligging.

- Minder comfortabel dan verwacht.

- Erg zwaar.

- Duur.

Eindcijfer

6,7

Conclusie

De Mustang Mach-E kan zijn bestuurder veel rijplezier bezorgen, maar komt door zijn onstuimige gedrag minder goed uit de verf als gezinsauto. Hij is een van de meest emotionele elektrische auto’s van dit moment, maar niet de meest praktische.

Extra testnotities

Tot zover lijkt de missie van Ford met de Mustang Mach-E geslaagd. Het sportieve imago van de auto, met bijbehorende prestaties, spreekt best veel elektrische rijders aan, blijkt uit de verkoopstatistieken.

De naam Mustang Mach-E is onder meer een verwijzing naar de extra snelle Ford Mustang Mach 1 uit 1968. Net als de klassieke Mustang uit de jaren 60 combineert de Mach-E een stoer, origineel uiterlijk met sportieve prestaties. Het wilde karakter van het paardenras mustang is dus ook in deze auto terug te vinden.

De coupé-achtige daklijn draagt in belangrijke mate bij aan het sportieve uiterlijk.

Deze Ford trekt vanuit stilstand in 3,7 seconden op naar 100 km/u. Waarschijnlijk geen toeval: de Tesla Model Y ­Performance doet het net zo snel.

Met zijn accupakket van 88,0 kWh heeft de Mach-E GT een kleiner rijbereik dan de basisversie van de Mach-E, die (afhankelijk van de variant) 98,8 kWh biedt. Volgens de WLTP-norm heeft de GT dan ook een actieradius van 500 kilometer, terwijl de goedkopere versies maximaal 610 kilometer halen. Tijdens deze test lag het verbruik rond de 21,0 kWh op de 100 kilometer. Dat betekent in de praktijk een rijbereik van circa 470 kilometer.

Bijzonder is de manier waarop de (optionele) B&O-speakerset in het dashboard is geïntegreerd. De soundbar is in feite onzichtbaar en fraai bekleed.

Voorin de auto schuilt nog een handige, extra bagageruimte (frunk).

De Mach-E met het minste motorvermogen en uitsluitend achterwielaandrijving is te koop vanaf €61.200. Je betaalt €73.840 voor de versie met het grootste 98 kWh batterijpakket, 4x4 en een motorvermogen van 351 pk/258 kW. De hier geteste Mach-E GT gaat daar nog overheen met zijn motorvermogen van 487 pk/358 kW en de meest omvangrijke uitrusting. Zijn prijs is €82.920.

