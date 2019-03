Test Hyundai Nexo: pionier met een missie

Hyundai Nexo FCEV (163 pk), vanaf €69.995

Wie een waterstofauto wil kopen, heeft weinig keus. Toyota levert de Mirai, een sedan, en Hyundai, de Nexo, een SUV. Dat er zo weinig aanbod is heeft alles te maken met de dure technologie en de beperkte beschikbaarheid van waterstoftankstations. Er zijn in Nederland nog maar twee openbare pompen: in Rhoon (bij Rotterdam) en in Arnhem. Al zijn er plannen om dat aantal snel uit te breiden.

De Nexo is een grote SUV die zich onderscheidt met veelruimte, comfort en een rijke uitrusting. Knap dat hij zo veelruimte biedt, want deze auto herbergt toch drie flinke waterstoftanks.

De Nexo rijdt heerlijk, maar slecht nieuws voor caravanliefhebbers: een aanhanger trekken is niet mogelijk. De Hyundai stuurt lekkerlicht, veert comfortabel en is als elke andere elektrische auto fluisterstil én snel. Zijn wegligging is overwegend stabiel.

Tanken

Het tanken van waterstof gaat gemakkelijk en heeft veel weg van het tanken van autogas (lpg). Officieel heeft de Nexo een actieradius van 665 kilometer.Waterstof tank je per kilo en de huidige prijs daarvan aan de pomp is ongeveer10 euro. Je kunt de Nexo met maximaal 6,2 kg voltanken. Voor ruim 60 euro heb je dus de volledige actieradius beschikbaar en die is in de praktijk dik 500 kilometer.

Rijden op waterstof is dus goedkoper dan rijden op benzine of diesel, maar duurder dan op stroom. Voor een waterstofauto betaal je geen wegenbelasting en voor zakelijke rijders geldt de lage bijtelling van 4 procent geldt voor de volledige catalogusprijs. Bij elektrische auto’s is die beperkt tot de eerste 50.000 euro en moet over het bedrag daarboven alsnog 22 procent bijtelling worden betaald.

Plus

+ Snel, stil ruim en comfortabel.

+ Geen uitlaatgas.

+ Lage bijtelling over volledige catalogusprijs.

Min

- Nauwelijks tankstations.

- Waterstof duurder dan elektriciteit.

- Kan geen aanhanger trekken.

Eindcijfer

8,7

Conclusie

De ruime, comfortabele en fijn rijdende Nexo is een veelbelovende auto: geen uitlaatgas en tanken gaat net zo simpel als bij lpg. Maar waterstof is duurder dan stroom, lang niet altijd ‘groen’ en de grootste ergernis is dat je het bijna nergens kunt tanken.

EXTRA TESTNOTITIES

Hyundai dwingt respect af met de Nexo. Er zijn meer autofabrikanten die - al jaren - aan brandstofcelauto’s werken, maar alleen Hyundai en Toyota durven ze in Nederland op de markt te brengen. Hun initiatief maakt een einde aan de onzekerheid over de toekomst van waterstof. Want zolang er geen beschikbare auto’s zijn, voelt ook niemand zich genoodzaakt om tankstations te openen. Zelfs de Nederlandse overheid, die altijd de mond vol heeft over duurzaam en schoon, neemt al jaren een afwachtende houding aan en blijkt nauwelijks bereid om ondernemers – al dan niet met subsidies - aan te moedigen een waterstoftankstation te beginnen. Zolang er geen tankstations zijn, willen de meeste fabrikanten geen auto’s op de markt brengen.

De Nexo wordt een FCEV genoemd: Fuel Cell Electric Vehicle. Elon Musk, de topman van Tesla, gelooft helemaal niet in brandstofcelauto’s. Hij spreekt gekscherend over Fool Cell. Volgens Musk gaat een gewone, volledig elektrische auto veel efficiënter met energie om dan een brandstofcelauto.

De Nexo heeft dure technologie aan boord. Maar de Nederlandse fiscus ontziet hem vanwege zijn milieuvriendelijke karakter van de bpm luxe-belasting op personenauto’s.

Voorheen waren brandstofcelauto’s per definitie veel duurder dan gewone elektrische auto’s, maar deze Hyundai laat zien dat ze tegenwoordig relatief goedkoop kunnen zijn. De Nexo is bijvoorbeeld veel goedkoper dan een Model X, de grote SUV van Tesla. We weten natuurlijk niet of Hyundai met de verkoop van de Nexo ook geld verdient of dat dit juist een prestige-product is waar veel geld bij moet.

In de basis is een waterstofauto gewoon een elektrische auto. Maar terwijl een gewone elektrische auto de stroom uit opgeladen batterijen haalt, heeft een waterstofauto zijn eigen energiecentrale aan boord. Dat is een brandstofcel die elektriciteit produceert uit waterstof. Het enige wat uit de uitlaat komt is af en toe een druppeltje schoon water. Net als bij het rijden op stroom is het rijden op waterstof pas echt schoon als er sprake is van ‘groene’ energie. Ook bij de productie van waterstof is dat nog lang niet altijd het geval.

Je zit heerlijk in de Nexo. En zowel bij de achterbank als in de (eventueel uit te breiden) bagageruimte is de vloer vrijwel vlak. In de basisopstelling biedt de bagageruimte 461 liter inhoud.

De schermweergave is scherp, biedt veel contrast en is kleurrijk. Tussen de voorstoelen bevindt zich een indrukwekkend bedieningspaneel met talloze knopjes, wat het interieur een futuristische uitstraling geeft. Ook de automaat wordt met knopjes bediend. Aan de andere kant: het grote bedieningspaneel tussen de voorstoelen volgt niet de huidige trend van minder knoppen en het is soms een hele kunst om daarin je weg te vinden. Bovendien hebben de letters en cijfers net te weinig contrast om ze bijvoorbeeld met een zonnebril op te kunnen zien.

De Nexo is in veel opzichten de meest geavanceerde auto die je op dit moment kunt kopen. Dat zit hem niet alleen in de ingenieuze brandstofceltechniek, maar ook in andere technologie die hem uniek maakt. Zo kan hij een parkeervak, carport of garage recht vooruit in- en uitrijden – zoals Tesla’s, BMW’s en Mercedessen dat tegenwoordig doen. Maar de Nexo kan bij deze handeling ook meteen de hoek om sturen. Er hoeft geen mens in de auto te zitten, je hoeft alleen een knopje op de sleutel ingedrukt te houden. Al even uniek en geavanceerd zijn de camerabeelden vanaf de zijkanten van de auto, die pal voor je neus in het instrumentarium verschijnen zodra je de richtingaanwijzer aan zet.

Het tanken is nog wel een bijzondere ervaring. De tankinstallatie bij de pomp komt met gepiep, gekraak en gesis tot leven. Je vergrendelt door het vulpistool in te knijpen (waardoor bij een benzine- of dieselpomp de brandstof juist vrij komt). En je moet een knop indrukken om het tanken te starten.

In april wordt een nieuw waterstoftankstation geopend in Den Haag. Er zijn plannen om eind volgend jaar 20 stations in Nederland gevestigd te hebben. Helaas is de afgelopen jaren al vaker aangekondigd dat er meer stations bij zouden komen, maar kwam het daar uiteindelijk niet van.

Met de veiligheid zit het wel goed. Alle gangbare veiligheidssystemen en rijhulpen zijn aanwezig. De Nexo behaalde onlangs de maximale score in de EuroNCAP-botsproef.

Net als bij Tesla en Range Rover zijn de portiergrepen in de portieren verzonken en komen ze pas tevoorschijn als je ze nodig hebt.

Tussen de voorstoelen is er opmerkelijk veel bergruimte voor kleine spullen.

De standaard uitrusting is omvangrijk: leren bekleding, led-koplampen, het zit er allemaal in. Wie meer wil, kan kiezen voor het Plus Pack (€4.000) met 19 inch lichtmetalen wielen, een panoramisch schuifdak, geventileerde voorstoelen, verwarmbare achterbank, camerabeeld rondom en een extra krachtig Krell Audiosysteem.

Bijzonder: voor metaallak hoef je bij deze auto niks bij te betalen.

Je hoort soms wel wat bijgeluiden van de ‘energiecentrale’ in de auto. Bijvoorbeeld nadat je de auto hebt afgesloten, klinkt er toch nog het een en ander.

De fabrikant garandeert dat de Nexo minimaal 10 jaar of 160.000 kilometer ‘optimaal zal functioneren’. Dat laatste geeft natuurlijk wel te denken. Vooral omdat deze auto voor zakelijk gebruik zal worden ingezet, zal hij dat kilometrage gauw bereiken.

Hyundai heeft in Nederland zes dealers aangesteld die de Nexo mogen leveren.

De Nexo is vooral een visie op de toekomst van het autorijden, waarvan we nog moeten afwachten of het ooit op grote schaal zal gebeuren. Want er zitten nog veel haken en ogen aan. Het is goed mogelijk dat het succes van volledig elektrisch rijden waterstof uiteindelijk overbodig maakt. Batterijen zullen de komende jaren beter gaan presteren en dan zal je met een volledig elektrische auto gemakkelijk zo’n 800 kilometer ver kunnen komen.

Maar ook de toekomst van het elektrisch rijden is nog onduidelijk. Niemand die weet of er in de toekomst genoeg grondstoffen zijn voor het produceren van heel veel batterijen. Niemand ook die weet of de stroomnetwerken het in de toekomst aan kunnen als automobilisten massaal hun auto’s gaan opladen. En of de batterijtechniek bijvoorbeeld ook voor grote, zware vrachtauto’s geschikt blijkt te zijn. Daarmee vraag je wel veel van een batterij. En om zo’n kolos vooruit te brengen, zijn er veel batterijen nodig, die veel gewicht en volume met zich meebrengen en daar zit een vrachtauto nou net niet op te wachten. Maar rond waterstof zijn er nog minstens zo veel vragen. Komen er uiteindelijk wel genoeg tankstations? Wordt waterstof groener? Wordt het ook goedkoper? De tijd zal het leren. Feit is dat autorijden de komende jaren veel milieuvriendelijker zal worden. En dat is op zichzelf al een mooie ontwikkeling.

