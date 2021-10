Test Jeep Wrangler 4xe: moderne dinosaurus mét stekker

AUTOTESTDe stoerste terreinwagen is er nu ook met een deels elektrische aandrijflijn. Die evolutie maakt de Jeep Wrangler 4xe tot een moderne dinosaurus: hij gaat met zijn tijd mee, maar is robuust en capabel als altijd.

Jeep Wrangler 4xe (380 pk/280 kW), vanaf €80.690

Het blijft een vreemde gewaarwording: waar je vroeger een luid ratelende diesel of een heftig zoevende benzinemotor hoorde zodra je een Jeep Wrangler startte, sluip je nu vrijwel geruisloos door het struikgewas. Deze 4xe combineert robuuste vierwielaandrijving met een deels elektrische aandrijflijn. Dankzij een accupakket van 17,3 kilowattuur is hij volgens zijn makers in staat om per laadbeurt zo’n 50 kilometer volledig elektrisch te rijden. Dan moet je héél rustig aan doen, want op de snelweg is de stroom vaak na 30 kilometer al op.

Dat komt mede door de ruwe terreinbanden onder de geteste Rubicon-versie. Die zijn niet echt nodig in Nederland maar zorgen er, samen met terreinvoorzieningen zoals differentieelsloten en een ontkoppelbare stabilisatorstang, voor dat je vrijwel verticaal de Vaalserberg op zou kunnen rijden.

Ondanks zijn deels elektrische inborst blijft de 4xe dus dicht bij de basis van de oer-Wrangler, die altijd al bedoeld was als diehard terreinwagen. Hij is onverminderd talentvol: als hybride kan hij nog altijd ruim 1500 kilo trekken. Maar het testverbruik (gemiddeld 1:12,4) is aan de hoge kant.

Aantrekkelijk is de manier waarop de Wrangler, ondanks zijn ruige basis, door de jaren heen een steeds betere personenauto is geworden. Het interieur van de nieuwste variant heeft comfortvoorzieningen zoals stuurverwarming, adaptieve cruisecontrol en een prima infotainmentsysteem. Dat maakt hem een betere gastheer dan ooit.

De interieurruimte valt wel wat tegen, mede door de krappe bagageruimte en de achterbank die vanwege het accupakket daaronder nooit tot een geheel vlakke laadvloer leidt. Het rijgedrag is comfortabel en beheerst, al blijft deze Jeep op de snelweg relatief luidruchtig. Een ander belangrijk minpunt tot slot: hij is verre van goedkoop.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Volwaardige terreinwagen.

+ Eigentijds stijlicoon.

+ Comfortabel en luxueus.

+ Flexibel inzetbaar.

Min

- Beperkte elektrische actieradius.

- Hoge aanschafprijs.

- Tegenvallende bagageruimte.

Eindcijfer

7,8

Conclusie

De beste Jeep Wrangler ooit combineert zijn bekende iconische kwaliteiten met een – in theorie – laag verbruik. Dat is een mooie ontwikkeling, al maakt zijn hoge aanschafprijs hem voor weinigen betaalbaar.

Extra testnotities

De plug-inhybride versie is de enige Wrangler die nog te koop is in Nederland. In andere landen bestaat de Jeep ook met een ‘gewone’ brandstofmotor. Ook kun je hem als kortere versie met drie deuren krijgen en is hij beschikbaar als bestelwagenvariant met een dichte laadruimte. Die versie werd in 2019 van de Nederlandse markt gehaald, omdat hij te duur werd door onze belastingregels.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Van de 4xe levert Jeep op dit moment drie uitvoeringen: de Sahara, de 80th Anniversary en de Rubicon. De voordeligste Sahara kost minimaal 80.690 euro en is de minst luxe variant, al zijn zaken zoals volledige ledverlichting vóór en achter, 18-inch lichtmetalen wielen en een in twee zones gescheiden airconditioning standaard.

De 80th Anniversary is een gelimiteerd leverbare uitvoering ter ere van, je raadt het al, de 80ste verjaardag van het iconische model dat zijn leven begon als legerauto. In 1941 was de oer-Jeep immers een ruige alleskunner (niet voor niets werd hij volgens de overlevering aangeduid met ‘General Purpose’, wat in het Engels werd verbasterd naar ‘Gee Pee’ en dat werd ‘Jeep’). De ‘verjaardagsversie’ is vooral te herkennen aan speciale logo’s en striping, een luxe lederen interieur en een extra goed geïsoleerde hardtop. Hij kost je in deze versie minimaal 82.990 euro.

De testauto is een Rubicon - vernoemd naar een beroemde ‘trail’ in de VS - en dat is de meest hardcore Wrangler, voorzien van diverse systemen die je door ruig terrein moeten helpen. Zo heeft hij andere versnellingsbakverhoudingen (ook voor de lage gearing) en een aangepaste eindreductie op de achteras. Daarmee kun je met nog meer beheersing over moeilijk begaanbaar terrein rollen, al is dat in de elektrische modus toch al eenvoudiger dan ooit. Ook heeft de Rubicon een voorste stabilisatorstang die je elektronisch kunt ontkoppelen, zodat de voorwielen een grotere uitslag kunnen maken. Dat wil je zodra je over keien moet rollen. Om exact dezelfde reden heeft de Rubicon kleinere 17-inch wielen dan de Sahara, voorzien van ruigere offroad-banden. De Rubicon is er vanaf 84.690 euro.

Dat Jeep trots is op de oorsprong van de Wrangler, blijkt wel uit de talloze verwijzingen die je terugziet tot in de kleinste details. Zo rijdt er een klassieke Jeep ‘omhoog’ tegen de randen van de voorruit, prijkt er een afbeelding op de versnellingspook en zie je zo’n zelfde plaatje op de spaken van de wielen. De vloermatten lijken op landkaarten en de icoontjes op het dashboard zijn geen standaard afbeeldingen van een auto, maar kleine silhouetjes van een Jeep. Ook geinig: zodra de radar van de actieve cruisecontrol een voorligger in zijn blikveld krijgt, laat de Wrangler dat zien door een klassieke ‘Willy’s’ op het scherm voor je neus te toveren. Mooi om te zien hoe serieus ze het verleden nemen bij Jeep en hoe trots ze er op zijn.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het laden van de accu’s in de 4xe gaat met een standaard Type 2-stekker, die je achter een fraai solide laadpoort kunt inpluggen. Aan een laadpaal met 32 ampère kun je dan maximaal met 7,2 kilowatt laden, waardoor het zo’n twee uur duurt voordat je lege accupakket weer helemaal vol is. Een CCS-aansluiting voor snelladen, zoals we tegenwoordig steeds vaker zien bij stekkerhybrides, behoort niet tot de mogelijkheden.

De elektromotoren van de 4xe (eentje zit in de transmissie, eentje erachter) zijn voldoende sterk om de Wrangler op stroom te kunnen laten wegrijden. Zelfs op snelwegtempo houden ze het verrassend goed vol zonder de brandstofmotor in te schakelen, al merk je daar dat de Jeep door z’n hoge opbouw flink moet vechten tegen de rijwind.

Zoals het vroeger ook was: op een bepaalde manier is de Jeep Wrangler nog altijd een soort rijdende Meccano-doos. Door middel van een bijgeleverd torx-gereedschapsetje kun je de zijdeuren, de achterklep en het dakpaneel volledig verwijderen. Wie dan ook nog de voorruit naar voren wegklapt, kan in een vrijwel open Jeep rijden.

Wanneer de batterijen leeg zijn, rijdt de 4xe vooral op zijn tweeliter viercilinder benzinemotor. Dat is een (voor Wrangler-begrippen) redelijk stille en krachtige machine met een vermogen van 272 pk (200 kW) en een maximale trekkracht van 400 Newtonmeter, ruim voldoende dus. Hij werkt bovendien soepel samen met de standaard achttraps automaat, die nooit zenuwachtig schakelt en zijn werk in aangenaam comfort doet. De prestaties passen bij wat je kunt verwachten van een auto die rijklaar ruim 2300 kilo weegt: van 0 naar 100 trekt de Wrangler 4xe op in een keurige 6,5 seconden, maar bij een top van 156 kilometer per uur (in het geval van de Rubicon, de Sahara loopt 177 dankzij z’n andere bakverhoudingen) is de koek wel op.

Is een plug-inhybride geschikt voor terreinrijden? AutoWeek nam de proef op de som met een Jeep Wrangler 4xe, lees hier de uitkomst.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.