Test Kia Picanto: nog altijd veel waar voor je geld

Kia Picanto 1.0 DPI (67 pk/49 kW) vanaf €14.995

Vijf jaar geleden kon je een Kia Picanto nog voor amper 10.000 euro kopen. Die tijd is voorbij: tegenwoordig betaal je minimaal 15 mille. Maar dan krijg je ook meteen een onverwacht rijke standaarduitrusting. De Picanto is duidelijk geen discountauto (meer).

Maar het is slecht dat Kia, om de vanafprijs zo laag mogelijk te houden, nog steeds bezuinigt op de primaire veiligheid. Op de achterbank zijn slechts twee zitplaatsen met de nodige veiligheidsvoorzieningen (gordel, hoofdsteun) uitgerust. Wil je die ook voor een derde passagier achterin, dan betaal je 700 euro extra. Met als risico dat mensen daar niet voor kiezen, maar in de praktijk toch een derde passagier op de achterbank meenemen.

Afgelopen jaar werd de Picanto vernieuwd. Hij onderging een facelift, het infotainment werd ingrijpend gemoderniseerd en er is flink in de veiligheidssystemen geïnvesteerd. Het interieur ziet er allerminst armoedig uit en met de ruimte zit het wel goed in deze Kia. Ook langere mensen kunnen gemakkelijk een goede zithouding achter het stuur vinden. En de zitruimte op de achterbank is voor volwassenen goed te doen. De 255 liter aan bagageruimte is voor deze klasse eveneens dik voldoende.

De 1.0 DPI motor is de opvolger van de 1.0 MPI. Hij kreeg een nieuw injectiesysteem dat hem zuiniger en schoner moet maken. Van deze driecilinder moet je geen wonderen verwachten, maar het testverbruik van 1 op 19 is zeer acceptabel en er is voldoende kracht om ook op de snelweg goed mee te komen. Enigszins rumoerig is de motor wel.

Op het weggedrag van de Picanto valt weinig aan te merken. Dat is gewoon goed voor een auto van deze prijs. Comfort en wegligging blijken goed in balans.

Plus

+ Royale uitrusting.

+ Prima zitruimte.

+ Technisch helemaal bij de tijd.

+ Zeven jaar garantie.

Min

- Veiligheid vijfde passagier is keuze.

- Stevig motorgeluid.

- Ergonomie kan soms beter.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

Al is de Picanto niet meer zo spotgoedkoop als vroeger, het blijft knap hoe een fabrikant voor zo’n lage prijs een auto zo volwassen kan maken. De Picanto rijdt goed en is technisch helemaal bij de tijd. Jammer alleen dat Kia de veiligheid van een vijfde inzittende als luxe bestempelt.

Extra testnotities

De bediening is overwegend intuïtief, alleen zie je de temperatuuraanduiding van het klimaatsysteem nauwelijks als je een zonnebril op hebt. Ook onhandig: de volumeknop van de auto zit te dicht bij een (touchscreen-)knop waarmee je de bron van de radio wijzigt. Vanuit FM kun je dan per ongeluk in de middengolf belanden.

De standaarduitrusting van de Picanto is verrassend goed. Automatisch noodremsysteem (alleen in de basisversie nog zonder voetgangersherkenning), zes airbags, DAB-radio, airco, cruisecontrol, hoogteverstelling van stuur en bestuurdersstoel: het zit er allemaal in.

Bij de laatste vernieuwing groeide het infotainmentscherm in de topversies van 7 naar 8 inch en ook het digitale instrumentarium werd gemoderniseerd. Nieuw is ook de komst van een app waarmee je op afstand gegevens over de auto’s kunt inzien, de navigatie kunt voorprogrammeren en bijvoorbeeld de klimaatregeling op afstand kunt bedienen. Al even handig is dat er nu twee smartphones tegelijk aan de auto gekoppeld kunnen worden en dat het infotainment Apple CarPlay en Android Auto aan kan. Tijdens deze test viel het scherm overigens een keer uit, maar na opnieuw starten van de auto bleek dat euvel verholpen.

De navigatie is uitgebreid met online informatie, dus filegegevens en weersvoorspellingen komen nu heel actueel binnen. Maar nog belangrijker is de komst van nieuwe veiligheidssystemen, zoals dodehoekbewaking, een achteruitrij-radar, rijstrookbewaking, vermoeidheidswaarschuwing en een automatisch noodremsysteem.

Handig: voor een auto van deze prijs toch al een haaienvin-antenne op het dak. In de wasstraat heb je daar dus geen omkijken naar.

De Kia Picanto is met de lichtste 1.0 DPI (67 pk/49 kW) benzinemotor te koop vanaf €14.995. De geteste auto heeft deze motor, maar daarbij het DynamicPlusLine-uitrustingsniveau, wat zijn prijs op €17.295 brengt. Deze uitvoering brengt met zich mee: het uitgebreide infotainment met 8 inch scherm, radiografische contactsleutel, automatische klimaatregeling, parkeersensoren achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijlicht en -achterlichten, mistlampen vóór, 15 inch lichtmetalen wielen en privacy-glas.

