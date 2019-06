Test Lexus ES: dat kan beter

AutotestDe Lexus ES was tot voor kort in Nederland volslagen onbekend. Maar wereldwijd is hij al jaren het meest verkochte model van dit merk.

Lexus ES 300h (218 pk), vanaf €52.995

Nadat je bent bijgekomen van de drukke vormgeving aan de buitenkant van deze Japanner, wacht binnenin een voorbeeldig afgewerkt, maar wat conventioneel ogend interieur. We zien veel, nogal ouderwets vormgegeven knoppen en zelfs nog een prominent aanwezige cd-speler.

De beenruimte op de achterbank is beter dan bij de concurrentie. De kofferbak is relatief klein en onhandig gevormd. Bovendien kun je de bank niet omklappen om de bagageruimte te vergroten. En dan zijn er ook nog eens draagarmen in het kofferdeksel die de bagage kunnen raken.

De standaarduitrusting is rijker dan bij de Europese concurrentie. Dat geldt niet alleen voor luxe en comfort, maar ook voor de veiligheidssystemen. Geen ander merk biedt zo’n hoog veiligheidsniveau standaard. Alleen al met zijn tien airbags is hij iedereen de baas.

Infotainment

Maar met het infotainment loopt deze auto achter bij de concurrentie. De bediening is niet gebruiksvriendelijk. En een smartphone met CarPlay of Android Auto aansluiten is niet mogelijk. De ontwerpers hadden zich beter daar mee kunnen bezighouden dan met de grote draaiknop bovenop het instrumentencluster waarmee je de tractie-controle uitschakelt. Sorry, maar deze zakensedan gaat toch echt geen sportauto worden.

Lexus gaat net als moederbedrijf Toyota prat op hybride-aandrijving. Ook de ES combineert een 2,5 liter grote viercilinder benzinemotor met elektrische aandrijving. Hij rijdt er vlot, maar niet uitgesproken sportief mee. Tot 120 km/u kan hij volledig elektrisch rijden en de zuinige Lexus (testverbruik 1 op 17) is beslist een aantrekkelijk alternatief voor dieselrijders.

De aandrijflijn is stil en laat zich pas nadrukkelijk horen bij een inhaalmanoeuvre. Dat past dan weer wel bij het sportieve karakter dat Lexus nastreeft. Helaas kan de auto door diezelfde hybride aandrijving geen aanhanger trekken. Maar hij stuurt voorbeeldig en het onderstel doet het prima, al is het veercomfort minder goed dan je van een Lexus zou verwachten.

PLUS

+ Veel veiligheidssystemen standaard.

+ Veel beenruimte achterin.

+ Stil.

+ Rijke standaarduitrusting.

+ Zuinige hybride.

MIN

- Onhandig en niet up-to-date infotainment.

- Onhandige en te kleine kofferbak.

- Kan geen aanhanger trekken.

EINDCIJFER

7,0

CONCLUSIE

Lexus wil de beste zijn, maar de ES is dat niet in alle opzichten. Vooral het onhandige en onvolledige infotainment is een misser en de bagageruimte zou gebruiksvriendelijker moeten zijn. Daar staat tegenover dat de ES heerlijk rijdt.

Extra testnotities

Het heeft maar liefst zes generaties geduurd voordat de Lexus ES naar Nederland kwam. Nu is hij er, als opvolger van de GS die hier nooit een groot succes werd. De nieuwe, zevende generatie van de zakensedan ES streeft – zoals elke Lexus – topkwaliteit na. Maar heeft hij voldoende in huis om in Europa de strijd aan te kunnen met topmerken als Mercedes, BMW, Volvo en Audi? Niet in alle opzichten, blijkt uit deze test.

Over de kwaliteit op langere termijn hoef je je geen zorgen te maken bij deze auto. In de VS is de ES al jaren de grote winnaar in betrouwbaarheidsonderzoeken.

Indrukwekkend hoe de ingenieurs van Lexus tot in detail hebben geprobeerd de perfecte auto te ontwikkelen. Zo creëerden zij een compleet nieuw type schokdempers om bij lage snelheden ultiem veercomfort te garanderen. En zij deden er alles aan om de auto stil te maken. Zelfs het geluid van de lichtmetalen wielen is aangepakt.

Niet alleen qua bedieningsgemak, ook grafisch loopt het infotainment achter bij de concurrentie. Maar het meest irritant is de touchpad-bediening, die in een rijdende auto echt heel slecht werkt, want je kunt de cursor niet precies plaatsen.

In tegenstelling tot de beenruimte op de achterbank houdt de hoofdruimte daar niet over.

Luchtvering zou het rijcomfort aanzienlijk verhogen, maar is niet leverbaar. Bij sommige concurrenten wel.

Daar is weer: een apart knopje voor ontgrendeling van de tankklep. Integratie daarvan in de centrale vergrendeling zou deze extra handeling kunnen voorkomen.

De bank omklappen kan dus niet, maar er is wel een skiluik voorhanden.

Handig: de rubberen vloermat in de kofferbak is uitneembaar en kun je gemakkelijk afspoelen. Voor het geval je een keer smerige spullen meeneemt, al zal dit bij een dergelijke deftige zakenauto niet vaak voorkomen.

Verwennerij op de achterbank: de leuning is elektrisch verstelbaar en de passagiers hebben een eigen bedieningspaneel waarmee zij ook het klimaat kunnen bedienen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

