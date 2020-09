Test Lexus RX: rijdt heerlijk, kan zuiniger

AUTOTESTDe RX was in 2005 de allereerste hybride van Lexus. Tegenwoordig is hij het meest verkochte model van dit merk. De nieuwe generatie is er aanzienlijk op vooruitgegaan.

Lexus RX 450h, vanaf €77.595

Dat de RX de betrouwbaarste auto is in zijn klasse, blijkt regelmatig uit onderzoek van het gezaghebbende J.D. Power in de VS. De nieuwe generatie van deze luxueuze SUV ziet er pittiger uit, maar is ook technisch flink verbeterd.

Zo is het infotainment erop vooruitgegaan met een nieuw, 12,3 inch groot aanraakscherm. Voorheen werkte het met een slecht werkende, soort van computermuis. Overigens is de bediening nu ook nog mogelijk via een touchpad in de middenconsole, maar dat is onhandiger dan het touchscreen.

Op de achterbank heb je veel beenruimte én een vlakke vloer: bij de concurrentie zit daar vaak een tunnel in de weg. De bagageruimte is acceptabel, maar met 453 liter minder dan bij sommige concurrenten.

Standaard is een 3,5 liter grote V6-benzinemotor (263 pk/193 kW), gecombineerd met een (68 pk/50 kW) elektromotor op de achteras en een (167 pk/123 kW) elektromotor op de vooras. Dat maakt deze in totaal 313 pk/230 kW sterke Lexus tot een serieuze vierwielaandrijver. Hij is redelijk zuinig (testverbruik 1 op 11,9) en lekker snel. Een kleinere benzinemotor en/of oplaadbaar batterijenpakket zouden hem nóg zuiniger maken, maar blijkbaar wil Lexus geen compromissen.

Nog altijd jaagt de CVT-automaat de benzinemotor op toeren als je extra prestaties vraagt. Het geluid klinkt minder storend dan voorheen, maar past niet bij een auto van deze prijs. Wie zich inhoudt, wordt juist getrakteerd op aangename rust in het interieur. Aanpassingen aan het onderstel maakten deze Lexus nog stiller én comfortabeler. En ondanks de zeer comfortabele vering ligt de RX toch verrassend stabiel op de weg. Voeg daarbij de voortreffelijk zittende stoelen en de lichte en directe besturing en het zal duidelijk zijn: deze Lexus is een heerlijk rijdende auto.

Plus

+ Zeer comfortabel.

+ Prettig rijgedrag.

+ Krachtige aandrijflijn.

+ Vierwielaandrijving.

Min

- Het kan zuiniger.

- Te rumoerig bij acceleratie.

- Bagageruimte kan beter.

Eindcijfer

8,4

Conclusie

De RX 450h is niet zo zuinig als de huidige generatie stekker-hybrides. Dat krijg je ervan als je de batterijen niet zelf kan opladen. Maar de soepele aandrijflijn, de zitruimte en het comfort zijn indrukwekkend.

Extra testnotities

De eigentijdse vormgeving van de buitenkant van deze Lexus maakt indruk. Hij is bijzonder karaktervol gestileerd en heeft een zeer sportieve carrosserielijn, die in feite een coupé overbodig maakt.

Het infotainment blijkt geen trendsetter: daarvoor ziet het er grafisch minder gelikt uit dan bij de concurrentie en er zijn ook minder functies. Maar kaart-updates komen voortaan online de auto binnen; je hoeft er niet voor naar de dealer.

Deze hybride kan een flinke (geremde) aanhanger tot 2000 kg trekken.

Nieuwe houttechnieken geven de aankleding van het interieur een bijzonder cachet. Daar worden bijvoorbeeld bamboe en walnoot toegepast.

Irritant: de traag reagerende én traag openende elektrische achterklep.

De bedieningshendel van de automaat doet wel wat gedateerd aan en dat geldt ook voor de vele bedieningsknoppen, vaak van hard plastic. Fraaier is de afwerking met mooi leer van sommige delen van het interieur.

Erg handig en iets wat auto-ontwerpers vaak vergeten: een speciaal vakje waarin je smartphone rechtop kan staan.

Niet zo handig: de bediening van de cruisecontrol op een stengel achter het stuur. Knopjes op het stuur zijn handiger en vooral veel beter zichtbaar.

Een klassiek klokje met wijzerplaat in het dashboard: dat heeft wel iets.

In de veiligheid is ook de aandacht voor het detail zichtbaar. Tien airbags, actieve hoofdsteunen en de nieuwe led-koplampen maken het mogelijk om voetgangers nu al op 56 meter afstand te herkennen, terwijl dat voorheen 32 meter was. En dat uitlichten gebeurt zonder eventuele tegenliggers te verblinden.

De hybridetechniek werkt probleemloos. De benzine- en elektromotoren werken voorbeeldig samen en sluiten naadloos op elkaar aan. Met als bijkomend voordeel dat je deze Lexus niet met een stekker hoeft op te laden. Maar het nadeel is natuurlijk dat hij volledig elektrisch niet ver komt, in vergelijking met een plug-inhybride. De nieuwe generatie plug-inhybrides komt op stroom wel 80 kilometer ver. Dat haalt het brandstofverbruik flink omlaag.

Handig: de kunststof laadvloerbescherming die uitneembaar en gemakkelijk te reinigen is. Ook handig is het systeem waarmee je vakjes op de laadvloer kunt creëren, zodat spullen niet gaan schuiven.

Bijzonder is de zelfdenkende klimaatconciërge van Lexus. Deze meet continu de binnen- en buitentemperatuur en past de interieurtemperatuur en ook de stoel- en stuurverwarming eventueel aan. Infraroodsensoren registreren zelfs de lichaamstemperatuur van de personen op de achterbank en passen de airco en stoelventilatie daarop af.

De Lexus RX is te koop vanaf €77.595. Dan krijg je de RX 450h Business Line. Er is ook een langere versie met drie zitrijen en dus plek voor zeven inzittenden. Deze RX450hL staat vanaf €86.495 in de prijslijst. Getest is de basis RX 450h, maar dan met de extra rijke President Line-uitrusting. Dan krijg je onder meer tienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen, 20 inch lichtmetalen wielen, adaptieve koplampen, adaptief onderstel, een sleutel in creditcardformaat, een elektrisch verstelbare achterbank met verwarming en (handbediende) zonneschermen, houtafwerking van stuur en middenconsole, een Mark Levinson premium-audiosysteem met 15 luidsprekers, panorama-camerabeelden als parkeerhulp, semi-leren bekleding en menukeuze voor de rijstijltechniek. Met dit uitrustingsniveau kost deze Lexus €96.595.

