Test Mazda 6: spannende facelift

Mazda 6 2.0 (165 pk) Skyactiv, vanaf €38.140

De huidige generatie van de Mazda 6 stamt alweer uit 2012. Na een facelift in 2015 werd onlangs nóg een keer voor vernieuwing gekozen. Deze keer gingen vooral de techniek en kwaliteitsbeleving erop vooruit. De nieuwe materialen in het interieur voelen prettiger aan en zien er duurder uit. De nieuwe stoelen zitten prettiger en het beter geïsoleerde interieur maakt de auto stiller.

Een head-up display én led-koplampen zijn voortaan standaard. Verder werd het infotainmentscherm groter, al is het met 8 inch nog steeds kleiner dan bij de meeste concurrenten. Zowel grafisch als qua bedieningsgemak kan het nog wel enige verfijning gebruiken. En ronduit merkwaardig het dat voor Apple Carplay 349 euro extra moet worden betaald. Qua rijhulpen is deze Mazda weer wel helemaal bij de tijd.

Emotioneel

De coupé-stijl en emotionele vormgeving maken van de Mazda 6 een spannende verschijning. Maar diezelfde coupé-stijl zorgt soms voor ongemak. Zo maakt de nogal plat liggende voorruit met zijn bijzonder dikke raamstijlen het zicht voor de bestuurder niet ideaal. En bij de instap naar de achterbank moet je - door de aflopende daklijn - oppassen dat je je hoofd niet stoot. De beenruimte achterin is maar net voldoende. Maar de kofferbak is lekker groot. Handig daar zijn de trekknoppen bij de laadopening, waarmee je op afstand de bankleuning kan omklappen.

De relatief grote 2,0 liter benzinemotor levert zonder turbo prima prestaties en het testverbruik van 1 op 14 valt mee. De Mazda 6 was altijd al een van de best rijdende auto’s in zijn klasse en dat is hij nog steeds. Een nieuw type schokdempers en een andere stabilisator zorgen voor iets meer veercomfort, terwijl tegelijkertijd de wegligging nog steeds bijzonder koersvast is. Samen met de alerte en scherpe besturing maakt dit van de Mazda 6 nog altijd een heerlijke auto om mee onderweg te zijn.

PLUS

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Grote kofferbak.

+ Standaard led-koplampen en head-up display.

MIN

- Infotainment niet helemaal bij de tijd.

- Coupé-stijl soms onhandig.

- Zitruimte achterin kan beter.

EINDCIJFER

7,7

CONCLUSIE

Zijn voorbeeldige rijgedrag maakt de Mazda 6 nog altijd tot een begerenswaardige auto. Kwaliteit is er in vele opzichten in terug te vinden. Maar in het gebruik is dit niet altijd de meest handige auto en het infotainment is minder geavanceerd dan bij sommige concurrenten.

EXTRA TESTNOTITIES

- Mazda is altijd lekker eigenwijs geweest als het gaat om de techniek. Jarenlang pionierde het merk met waterstofaandrijving en rotatiemotoren en anno 2019 moet het merk nog steeds niets hebben van hybrides of volledig elektrische auto’s. Zelfs de trend van kleinere, turbo-benzinemotoren is aan Mazda voorbij gegaan, blijkt maar weer eens uit deze test. Dit merk meent met andersoortige technische ingrepen óók een motor zuiniger en schoner te kunnen maken, zoals de eigen SkyActiv-technologie voor een hogere compressie. Doordat een turbo ontbreekt, moet je echter wel hoger in de toeren klimmen voor meer trekkracht.

- Typisch Japans en onnodig onhandig: het hendeltje voor de tankklep links onderaan het dashboard. Integreren in de centrale vergrendeling zou echt handiger zijn en geen extra handeling vergen bij het tanken.

- De versnellingsbak schakelt prima.

- Handig: de verkeersbordherkenning is gekoppeld aan een (mobiel) rood streepje in de snelheidsmeter. Zodat je ook daar precies kan zien of je de ter plekke geldende maximumsnelheid niet overschrijdt.

- Mazda geeft drie jaar garantie op deze auto: toch weer een jaartje meer dan de meeste andere fabrikanten bieden. Al zijn er natuurlijk ook merken die wel vijf tot zeven jaar garantie geven.

- De geteste auto staat in de prijslijst als SkyActiv-G 165 en heeft de 2,0 liter benzinemotor met 165 pk. Het goedkoopste uitrustingsniveau heet Comfort en daarmee kost hij €38.140. De geteste versie is echter de rijk uitgevoerde Signature en die staat vanaf €44.390 in de prijslijst. Voor een automaat vraagt Mazda op dit moment slechts duizend euro meer.

- De Mazda 6 is niet alleen als sedan, maar ook als stationwagon verkrijgbaar. Die wordt door Mazda Sportbreak genoemd en heeft een meerprijs van 1500 euro.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

